Twitter se lance dans la chasse aux photos et vidéos truquées

Les élections présidentielles américaines approchant, l’équipe Sécurité de Twitter a décidé de durcir la modération contre les fausses informations. Dans son collimateur : la publication de contenus falsifiés pour porter préjudice à un ou plusieurs utilisateurs du réseau social. Dans le tweet ci-dessous, la société met également en avant la création d’un nouveau label qui permettra de distinguer les photos et vidéos sourcées face en opposition à celles ayant subi un montage ou sortant de leur contexte.

We know that some Tweets include manipulated photos or videos that can cause people harm. Today we’re introducing a new rule and a label that will address this and give people more context around these Tweets pic.twitter.com/P1ThCsirZ4February 4, 2020