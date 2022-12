Tomb Raider : deux jeux repoussés à 2023 à la dernière minute

Deux jeux Tomb Raider qui étaient prévus pour une sortie en 2022 sur la Nintendo Switch ont été reportés à 2023.

Bien que nous sachions déjà qu'un nouveau titre Tomb Raider est en préparation, les spinoffs de la série Lara Croft and the Temple of Osiris et Lara Croft and the Guardian of Light, qui avaient été annoncés pour un lancement sur la Nintendo Switch en 2022, ne sortiront que plus tard. Dans le cadre d'un fil de discussion Ask-Me-Anything sur la page Twitter (s'ouvre dans un nouvel onglet) de Feral Interactive, les développeurs du jeu ont admis que les lancements des jeux ont tous les deux été repoussés à 2023.

Ce retard de dernière minute signifie que vous devrez annuler vos plans pour jouer à l'un ou l'autre titre pendant les vacances (du moins sur la Switch ; les deux jeux sont disponibles sur d'autres plateformes).

(Image credit: Square Enix)

La dernière ligne droite ?

Lara Croft and the Guardian of Light est sorti en 2010 sur les plateformes Xbox, PS3 et PC, ainsi que sur les appareils iOS comme l'iPod, l'iPad et les ordinateurs Apple. Contrairement aux autres jeux Tomb Raider, vous contrôlez Lara en vue isométrique, ce qui la rapproche davantage de Link dans les anciens jeux Zelda en 2D que de la chasseuse de donjon rencontrée pour la première fois sur la PlayStation originale. Autre changement dans Guardian of Light, les aventures de Lara deviennent un jeu coopératif, avec la possibilité de contrôler soit Lara, soit un guerrier maya vieux de 2 000 ans nommé Totec. Vous pouvez également y jouer en tant que campagne solo sans lui, ce qui signifie qu'aucun Totec casse-pied contrôlé par l'IA ne vous gênera.

Lara Croft and the Temple of Osiris est la suite de 2014, sortie respectivement sur les plateformes Xbox One, PS4, Stadia et PC. Le jeu possédait un style similaire à celui de son prédécesseur, proposant à nouveau des éléments multijoueurs - cette fois, pour un maximum de quatre joueurs, chacun disposant d'armes et de capacités différentes pour vous permettre de choisir le personnage qui correspond le mieux au gameplay souhaité.

En 2021, les deux jeux ont été annoncés pour une sortie sur Switch, la sortie originale étant prévue pour 2022. À quelques jours de la fin de l'année, Feral Interactive a annoncé le retard sur Twitter, affirmant qu'il "avait hâte de partager plus dans la nouvelle année », mais une date de sortie concrète n'a pas encore été donnée.