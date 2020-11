Le premier spin-off de The Mandalorian aurait pour héros Boba Fett

La saison 2 de The Mandalorian a démarré il y a maintenant une semaine. Et Lucasfilm projette déjà de sortir un premier spin-off de son univers, en 2021. Juste avant l’arrivée de la troisième saison des aventures de Din Djarin et de Baby Yoda - saison qui attend encore un calendrier précis de Disney Plus. Et sur qui se focaliserait cette nouvelle série dérivée ? Le plus célèbre chasseur de primes de la Galaxie : Boba Fett.

Une enquête de Deadline affirme même que le tournage de cette mini-série commencerait dès la semaine prochaine. L'information reste toutefois très floue, se dédouanant en émettant la possibilité que les plateaux soient également loués pour lancer les scènes initiales de la troisième saison de The Mandalorian. Un projet lié à Boba Fett semble bel et bien en préparation, quoi qu’il en soit.

Jon Favreau, de son côté, continue d’évoquer la suite de la franchise fétiche de Disney Plus - indiquant que la saison 2 ne signerait pas son point final, et qu’elle introduirait de nouveaux personnages qui prendraient (ou reprendraient) une importance capitale dans l’écosystème Star Wars.

Parlons de Boba Fett

Laissé pour mort pendant l’Episode VI de la saga, le mercenaire Boba Fett aurait finalement échappé à son destin funeste - et il revient au cours du premier épisode de The Mandalorian, saison 2. Des retrouvailles qui ne se limiteront pas à un simple clin d’œil, si l’on en croit les propos de la production. D’autant plus si celle-ci compte lui donner plus de valeur, à travers la réalisation d’une mini-série.

A noter que de nombreuses spéculations émettaient déjà le retour de Boba Fett, cette année, dans un film estampillé « A Star Wars Story » (une collection qui compte déjà Rogue One et Solo). Le long métrage aurait dû être réalisé par Josh Trank, à qui l’on doit le troublant Chronicle et le remake oubliable des Quatre Fantastiques, datant de 2015. Il a été aussi question de James Mangold, que l’on connait pour ses adaptations liées au X-Men Universe (Wolverine : le combat de l’Immortel et Logan). Mais, c’est le petit écran qui a depuis hérité d’une des plus grandes légendes de la licence.

Ce potentiel spin-off sur Boba Fett verra-t-il d’autres personnages de The Mandalorian se joindre au casting ? Aux côtés de Temuera Morrison, que vous connaissez déjà pour le rôle de Jango Fett dans Star Wars Episode II : L’Attaque des Clones, peut-être retrouvera-t-on Cobb Vanth (Timothy Olyphant) qui paraît étroitement lié au chasseur de primes. Restons attentifs à la seconde saison de The Mandalorian pour en savoir plus.