The Mandalorian : rafraîchissez-vous la mémoire avec cette vidéo récapitulative de la saison 1

Comme c'est souvent le cas avant la mise en ligne d’une nouvelle saison sérielle, il peut être difficile de se souvenir de tout ce qui s'est passé dans la précédente. Et comme la seconde saison de The Mandalorian commence sur Disney Plus demain, il est probable que vous ayez besoin d'une session de rattrapage sur tout ce qui s'est passé durant la saison 1, riche en action.

Heureusement, Disney a paré à cette éventualité et vient de partager une vidéo récapitulative retraçant l’ensemble des épisodes précédents, tout du moins les événements clés, en un peu plus d'une minute et demie.

En plus d'offrir un rapide aperçu de ce que vous auriez pu zapper - et qui devrait avoir son importance dans la suite du show -, ce récap fait un tour d’horizon des personnages qui reviendront, de leurs alliances ainsi que de leurs quêtes en attente, au moment de l’épisode final. Il nous donne enfin l'occasion de revivre certaines des scènes les plus cultes (et adorables) de Baby Yoda, ce qui, nous en convenons tous, est toujours bienvenu.

La saison 2 de The Mandalorian débarque sur Disney Plus ce vendredi 30 octobre 2020. Vous n'êtes pas encore abonné à Disney Plus ? Inscrivez-vous via la formule de votre choix, détaillée ci-dessous.