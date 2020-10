Quand sortira The Last of Us 2 ? L'exclusivité PlayStation retardée par la faute du coronavirus

Mise à jour : Sony ne torturera pas plus longtemps sa communauté de joueurs et vient d’annoncer la date de report de The Last of Us 2. La suite tant attendu de la superproduction exclusive PlayStation sortira officiellement le 19 juin 2020. Joel & Ellie : 1 - Covid-19 : 0.

Mise à jour des dates de sortie : The Last of Us Part II arrivera le 19 juin et Ghost of Tsushima arrivera le 17 juillet, tous deux exclusivement sur PS4 : https://t.co/8hVzNLX1AnApril 27, 2020

Article orginal :

Mauvaise nouvelle du jour pour la communauté de joueurs PS4 : The Last of Us Part II ne pourra pas être lancé, comme prévu, le 29 mai prochain. Sur le compte twitter officiel de PlayStation, Sony vient d’annoncer que la sortie du jeu était repoussée à une date ultérieure, en raison de problèmes logistiques.

The Last of Us 2 devait initialement nous parvenir le 21 février 2020. Déjà à l’époque, Naughty Dog, l’éditeur du jeu vidéo, avait préféré retarder l’échéance pour alléger les conditions de travail de ses développeurs, sous pression. Aujourd’hui, le studio exprime sa déception quant à la décision de Sony et explique - toujours via Twitter - qu’elle n’est pas de son ressort.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8aApril 2, 2020

La suite des aventures d’Ellie et Joel constitue l’une des plus grosses attentes sur PS4. Il faut dire que le nouvel opus se fait désirer depuis 2014, date de début du projet. Maintenant que sa production s’avère complétement finalisée, l’obstacle semble venir de la chaîne d’approvisionnement du jeu vidéo - impactée clairement par la propagation du virus Covid-19. Ironie majeure quand on sait que les héros de The Last of Us 2 évoluent dans un monde post-apocalyptique ravagé par une pandémie.

Une épidémie aux proportions épiques

Ni Sony ni Naughty Dog ne le citent directement, mais ce retard semble être une réponse directe aux problèmes causés par l'épidémie de Covid-19. Tant Naughty Dog que Sony estiment que la conception du titre exclusif PS4 est terminé, à un niveau plus que satisfaisant. La possibilité de distribuer le jeu en mai, en revanche, ne se veut pas optimale.

C'est un problème que d'autres éditeurs sont en train d’affronter. Square Enix, par exemple, a dû expédier quelques exemplaires de Final Fantasy 7 Remake en avance pour ne pas allonger les délais de livraison et éviter les ruptures de stock. La progression du coronavirus pourrait même mettre totalement en suspens le marché du jeu vidéo ce semestre, alors qu’une grande partie des développeurs se retrouve actuellement confinée.

The Last of Us 2 sera-t-il reporté une dernière fois à la fin de l’année ? Ce pourrait être le meilleur des scénarii évoqués.