La sortie de Final Fantasy 7 Remake n'est pas retardée - mais vous n’êtes pas prêt de le recevoir

Si vous avez précommandé (ou prévoyez de commander) un exemplaire de Final Fantasy 7 Remake sur PS4, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Square Enix vient en effet de confirmer que les problèmes d’approvisionnement des boutiques de jeux vidéo, tout comme des canaux de distribution généraux, perturbaient les délais de livraison du « futur » hit d’Action-RPG.

La sortie du jeu a officiellement été arrêtée au 10 avril prochain. Une date de lancement compliquée à obtenir, le remake de FF VII ayant subi de nombreux retards de développement depuis sa révélation initiale en 2015.

Square Enix a certifié que Final Fantasy 7 Remake ne sera pas reporté au-delà de cette date. Toutefois, le studio a également cité « des changements imprévisibles dans la chaîne de distribution ». Changements intervenant après les restrictions sanitaires imposés dans le monde afin de freiner la pandémie de coronavirus. Et Square Enix de déplorer : « il est de plus en plus probable que certains d'entre vous ne mettront pas la main sur leur jaquette PS4 le 10 avril ».

La dématérialisation automatique des jeux vidéo s’impose

Ces retards involontaires, énième dommage collatéral de l’épidémie du virus Covid-19, constituent un nouvel argument en faveur de l’application d’une nouvelle norme de distribution : imposer la version dématérialisée des jeux vidéo sortants en priorité.

L’agenda 2020 des sorties de jeux vidéo semble de plus en plus incertain. De nombreux développeurs sont aujourd’hui confinés à domicile et les studios mettent, les uns après les autres, leurs activités de développement et de promotion en suspens. En outre, les lancements des consoles next-gen PS5 et Xbox Series X, prévus pour la fin de l’année, subissent la menace d’un report imminent. Une aubaine pour les plateformes de cloud gaming et de jeux dématérialisés comme Google Stadia et Epic Games Store ? L’avenir (proche) nous le dira.

Via SlashGear