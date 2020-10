Disney Plus va bientôt accueillir Soul, le dernier film Pixar - et la date de sortie est parfaite

Disney Plus a programmé un autre grand film inédit en décembre. Il s’agit de Soul, la dernière production des studios Pixar. Originellement attendu en salles, ce long métrage d’animation très attendu a subi les aléas du Covid-19 et de ses conséquences. Il sera donc diffusé directement en streaming sur la plateforme SVOD de Disney. La bonne nouvelle ici est que, contrairement à l’adaptation live de Mulan programmée en septembre dernier, il n'est nullement question de frais supplémentaire pour profiter du visionnage de Soul en famille.

… A condition d’être abonné à Disney Plus ! La firme de Mickey a annoncé que l’affiche rejoindra tous les catalogues internationaux du service. La France comptant dans les pays supportant celui-ci depuis le 7 avril, nous devrions également disposer de ce privilège. Soul sortira le 25 décembre, une date qui se prête parfaitement à l’ambiance familiale et féérique d’un film Pixar.

Soul, c'est l'histoire de Joe Gardner, un professeur de musique qui officie dans un collège. Sa vie va basculer, alors qu’il se voit offrir l'occasion de briller dans le meilleur club de jazz de la ville. De fil en aiguille, il basculera dans un nouveau monde où les âmes peuvent communiquer avec les humains en chair et en os. Métaphysique à souhait, l’histoire de Soul est superbement introduite par sa bande-annonce :

Soul est co-réalisé par Pete Docter (Monstres et compagnie, Là-haut, Vice-versa). Du côté des doubleurs, on retrouve Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs et Angela Bassett. Sa sortie initiale était prévue le 20 novembre, nous devrions donc découvrir cette production avec très peu de retard – comparé aux films de super-héros tous reportés les uns après les autres en 2021 et 2022. Wonder Woman 1984 reste, à ce jour, l'une des dernières sorties majeures du calendrier - elle est également prévue pour le 25 décembre.

Pourquoi Disney choisit le petit écran ?

Il est difficile de comprendre pourquoi Disney a exigé une taxe supplémentaire pour le visionnage de Mulan, alors que celui de Soul ne nécessitera qu’un abonnement Disney Plus. Notre meilleure hypothèse ? Le 5 novembre, de nombreux abonnements annuels à Disney Plus expireront aux États-Unis, et Disney pense prioritairement à réengager ses abonnés historiques. Or quel meilleur geste commercial que de leur offrir, comme cadeau de Noël, la dernière sensation Pixar ?

Combiné à l’arrivée de la saison 2 de The Mandalorian et celle de WandaVision, le service de streaming pourrait devenir plus tentant que jamais à la fin de l'année 2020. Pour les télé/cinévores qui ont échappé au marketing de la plateforme jusqu’ici, c'est aussi trois excellentes raison de s'inscrire.