De Batman à Thor, découvrez les 15 films Marvel et DC dont la sortie est repoussée en 2021 et 2022

Oubliez Thanos et Darkseid, la Covid-19 est probablement, à ce jour, la plus grande némésis des super-héros Marvel et DC. En effet, la pandémie a pratiquement réussi à effacer tous les blockbusters d’une potentielle programmation en salles avant la fin de l’année 2020. La plupart des sorties à gros budget sont ainsi reportées en 2021, voire 2022.

Comme le souligne le magazine Variety, le blocage touche majoritairement les adaptations de licences super-héroïques. Actuellement, pas moins de 15 films sous drapeaux Marvel et DC ont vu leur date de programmation fluctuer en permanence, depuis l’instauration des nouvelles restrictions sanitaires liées à l’expansion du coronavirus. Si Wonder Woman 1984 est à son tour retardé (le second épisode des aventures de Diana Prince est attendu pour Noël), nous en compterons 16.

Le dernier film de superhéros à modifier son calendrier est The Batman - dont la sortie était prévue pour le 1er octobre 2021. Sa production s’avérant momentanément en suspens, l’affiche portée par Robert Pattinson ne nous parviendra qu’en mars 2022. Jusqu’à nouvel ordre.

En l'état actuel des choses, l’agenda des films MCU / DCEU et consorts se présente comme suit :

Wonder Woman 1984 : 30 décembre 2020

: 30 décembre 2020 Morbius : 17 mars 2021

: 17 mars 2021 Black Widow : 5 mai 2021

: 5 mai 2021 Venom - Let There Be Carnage : 23 juin 2021

: 23 juin 2021 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : 7 juillet 2021

: 7 juillet 2021 The Suicide Squad : 4 août 2021

: 4 août 2021 Eternals : 3 novembre 2021

: 3 novembre 2021 Spider-Man 3 : 15 décembre 2021

: 15 décembre 2021 Thor Love and Thunder : 9 février 2022

: 9 février 2022 The Batman : 2 mars 2022

: 2 mars 2022 Doctor Strange in the Multiverse of Madness : 23 mars 2022

: 23 mars 2022 Black Panther 2 : 4 mai 2022

: 4 mai 2022 Captain Marvel 2 : 6 juillet 2022

: 6 juillet 2022 Film Marvel incconnu (sûrement Ant-Man 3) : 5 octobre 2022

: 5 octobre 2022 Spider-Man - Into the Spider-Verse 2 : 5 octobre 2022

5 octobre 2022 The Flash : 4 novembre 2022

Tous ces projets ont été stoppés à un stade de production plus ou moins avancé. Et il semble très peu probable, aujourd’hui, que les États-Unis et l'Europe éliminent la propagation du virus Covid-19 sans la création et la distribution à large échelle d’un vaccin. En fonction de l’arrivée de ce dernier, les dates présentées ci-dessus pourraient encore bouger.

Un avenir télévisuel pour les super-héros ?

Si rien ne change d’ici décembre, Birds of Prey et Wonder Woman 1984 deviendront les uniques productions super-héroïques de 2020. Il n'y a aura aucun film étiqueté MCU cette année - mais si vous êtes abonné à Disney Plus, WandaVision arrive fin novembre (la date reste à confirmer). Et Le Faucon et le Soldat d'hiver, seconde série Marvel de Disney Plus, débutera en 2021.

Sur le front de DC, des séries télévisées comme The Flash, Titans, Legends of Tomorrow, Doom Patrol, Supergirl et Black Lightning seront bientôt de retour. DC a également d'autres projets en cours, notamment un spin-off associé à The Batman et qui mettra en avant les forces de l’ordre de Gotham. Tandis qu’une adaptation de Justice League Dark devrait être pilotée par JJ Abrams (Star Trek, Star Wars).

Si vous avez besoin de votre dose de super-héros, le petit écran semble le remède le plus salvateur du moment.