La date de sortie de WandaVision annoncée par Disney Plus ?

La date de sortie de WandaVision pourrait être le 27 novembre 2020, si l'on en croit le code source mis à jour de la plateforme Disney Plus. Comme l'a remarqué Murphy's Multiverse, en cliquant sur l’option « Inspecter » de votre navigateur web - depuis la page consacrée à WandaVision - et en recherchant le mot-clé « release », vous verrez apparaître cette date. Nous l'avons essayé par nous-mêmes et l’astuce fonctionne au moment où nous écrivons ces lignes - faites le test.

La ligne exacte affiche « releaseDate: 2020-11-27 ». Pourtant, aucune date précise n'a encore été programmée officiellement par Disney au sujet de WandaVision - mais sa sortie a bien été confirmée pour 2020, « dans la deuxième année d'existence de Disney Plus » (soit après le 12 novembre).

Cela signifie que le premier épisode de WandaVision sera diffusé alors que démarrera la seconde moitié de la saison 2 de The Mandalorian – deux raisons explosives de générer de multiples abonnements d'un an à Disney Plus ou d’inciter les abonnés en cours de renouveler le leur. Un bon timing pour la firme.

WandaVision permet à Elizabeth Olsen et Paul Bettany de reprendre les rôles respectifs de la Sorcière Rouge et de Vision, laissés - plus ou moins tragiquement - à la fin de la Phase 3 du MCU. Le nouveau show devrait les propulser dans une petite banlieue apparemment idyllique. Mais les apparences, on le sait, sont toujours trompeuses.

Voici une capture d'écran du fameux code source vendant la mèche :

WandaVision ouvre la nouvelle ère Marvel

A l’origine, la programmation de WandaVision devait suivre celle du Faucon et du Soldat de l’Hiver, dans la grande frise chronologique du MCU. Problème : la pandémie mondiale est arrivée et le tournage de la mini-série a été interrompu. Alors que nous aurions dû visionner les premiers exploits du Faucon en tant que Captain America dès le mois d’août, il faudra attendre désormais 2021 pour les découvrir sur Disney Plus.

WandaVision est le seul contenu canonique de MCU qui sortira cette année, après que le film Black Widow ait également été reporté à l’année prochaine. Voici la première bande-annonce du show, si vous l'avez manquée :