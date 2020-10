iPhone 9 : la date de sortie est très, très proche

L'iPhone 9, également appelé iPhone SE 2, devrait être lancé officiellement d'un jour à l'autre par Apple. Bien que nous ne connaissions pas la date exacte de cette intronisation ni celle de sa commercialisation en boutique ou en ligne, une nouvelle fuite suggère que nous serions à quelques jours de sa révélation.

C'est du moins ce qu'affirme sur Twitter Jon Prosser, le célèbre leaker proche d’Apple qui a déjà fait ses preuves dans le passé. M. Prosser informe que la firme de Cupertino a organisé récemment une réunion critique pour décider de la date de sortie de l'iPhone 9. Celle-ci pourrait bien être arrêtée au 22 avril. Une semaine après la présentation du smartphone qui aurait lieu le 15 avril.

iPhone 9 update 👀Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.Tentative dates: - Announcement on April 15- Shipments on April 22Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change. Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9FMarch 31, 2020