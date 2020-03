L’iPhone 9 Plus aurait été confirmé accidentellement par Apple

Apple a déjà révélé par inadvertance un grand nombre de ses futurs lancements de produits dans le code des versions bêta de son système d'exploitation. Actuellement, c’est le code d’iOS 14 qui alimente les indiscrétions. Dernière fuite en date : la firme de Cupertino pourrait commercialiser prochainement un iPhone 9 Plus.

Nos confrères de 9to5Mac ont mis en évidence une partie du code disponible qui suggérerait l’existence d'un modèle plus grand de l’iPhone 9, le prochain smartphone entrée de gamme d’Apple. Aussi appelé iPhone SE 2, en continuité de l’iPhone SE dont il est l’héritier. D’ailleurs, la nomenclature des deux iPhone à venir n’est pas encore officialisée par la société. Achètera-t-on un iPhone SE 2 et un iPhone SE 2 Plus ou un iPhone 9 et un iPhone 9 Plus ?

Une alternative budgétaire à considérer sérieusement

Le code d’iOS 14 ne le révèle pas mais il donne des informations sur quelques spécifications techniques de l’iPhone 9 Plus / iPhone SE 2 Plus. Ainsi, celui-ci sera équipé de la puce A13 Bionic, comme son petit frère. Un processeur que l’on retrouve également dans les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Les nouveaux iPhones d'entrée de gamme récupéreraient aussi le même bouton d'accueil tactile que la gamme des smartphones iPhone 8 au lieu d'adopter le système de reconnaissance faciale des modèles premium.

Pour les utilisateurs qui veulent mettre à niveau leur iPhone sans se ruiner, la prochaine série d'iPhone 9 devrait s'avérer une offre intéressante grâce aux performances accrues de la puce A13 Bionic ainsi que la prise en charge d’Apple Pay, de la fonction Express Transit et des scans NFC.

Le même code dévoile des détails supplémentaires sur un autre produit : le futur iPad Pro. Ce dernier bénéficierait de la présence d'un appareil photo à triple objectif. Comprenant un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif, ainsi qu'un capteur ToF pour reproduire les effets de profondeur de champ.

Toutefois, bien que nous ayons trouvé des éléments extrêmement précis dans le code des versions iOS par le passé, nous devons montrer un minimum de prudence et de recul sur la véracité de ces informations. Nous vous signalerons, de ce fait, toute nouvelle annonce officielle d’Apple sur ses prochains iPhone abordables.