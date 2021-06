Les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sortent de leur cachette, avec des premières images haute résolution

Nous avons vu des brevets. Nous avons vu des captures d'écran en basse résolution. Et nous avons dû nous contenter de ces quelques indices de qualité inférieure pour dessiner mentalement les prochains smartphones pliables de Samsung. Jusqu’à maintenant. Car enfin, nous disposons d’images en haute résolution, incroyablement nettes, des potentiels Samsung Galaxy Z Fold 3 et Samsung Galaxy Z Flip 3.

Ces documents ont été courtoisement partagés par le célèbre leaker Evan Blass, et ils rappellent grandement d’anciennes présentations marketing Samsung, avec une police de caractères régulièrement utilisée par la marque. Bien sûr, il y a toutes les chances que ces images soient réelles et non des concepts. Quoi qu'il en soit, il est difficile de douter de leur caractère officiel.

D'après les photos qui ont fuité, peu de choses ont changé par rapport aux modèles de l'année dernière, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Le Z Fold 3 ressemble beaucoup au Samsung Galaxy Z Fold 2, avec une finition plus mate sur la couverture arrière, un bloc caméra plus petit - on devine une bosse avec un trio d'objectifs alignés verticalement versus le large rectangle présent dans le Z Fold 2. Mais aussi le même bouton d'alimentation/verrouillage, assez large, et les commandes de volume sur le flanc droit.

Le détail le plus remarquable est le stylet S Pen appuyé sur le smartphone dans la seconde image avec "Fold Edition" en impression. Ce qui semble confirmer les rumeurs selon lesquelles le futur modèle pliable prendrait en charge S Pen. Il est difficile de dire si un emplacement spécifique a été pensé pour le stylet, mais cette compatibilité ajoute clairement à la valeur commerciale du Z Fold 3.

Qu'en est-il du Samsung Galaxy Z Flip 3 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 (appelé Flip3 5G ici) est également représenté dans la première image tweetée par Blass. Alors que nous avions découvert un premier aperçu du pliable dans un prétendu clip marketing, ce visuel se révèle beaucoup plus détaillé et plus proche du design final.

D'après ce rendu, le Flip 3 corrige le plus gros défaut du Samsung Galaxy Z Flip et du Flip 5G : son écran externe de 1,1 pouce, minuscule et à peine visible. Si le nouvel écran n'est pas non plus énorme - on dirait qu'il ne s'étend pas sur toute la largeur du téléphone - il semble trois à quatre fois plus grand que l'écran extérieur de l'original. Plus intéressant encore : les deux objectifs extérieurs s’illustrent comme encore plus larges que sur les précédents téléphones Flip. Autrement dit, attendons-nous à ce que ses capacités photographiques soient largement mises à niveau.