Samsung Galaxy S20 : l’appareil photo révélé avant la présentation officielle

La nouvelle gamme de smartphones Samsung Galaxy S20 doit être inaugurée aujourd’hui. Et nous attendons cet événement avec impatience. Certains sont plus pressés que d’autres et des fuites continuent d’être publiées sur les caractéristiques techniques de l’appareil mobile. Le célèbre leaker Evan Blass a ainsi partagé quelques clichés des caméras dorsales des futurs S20, S20 Plus et S20 Ultra. Avec d’importantes différences entre chaque modèle.

Image 1 sur 4 (Image credit: Evan Blass / EvLeaks) Image 2 sur 4 (Image credit: Evan Blass / EvLeaks) Image 3 sur 4 (Image credit: Evan Blass / EvLeaks) Image 4 sur 4 (Image credit: Evan Blass / EvLeaks)

Selon Blass, le Galaxy S20 sera équipé d'un triple objectif photo à l'arrière. Un grand angle et un ultra grand angle de 12 Mpx chacun, ainsi qu’un téléobjectif de 64 Mpx.

Le Galaxy S20 Plus semble embarquer un appareil photo très similaire. Son avantage : un capteur supplémentaire qui correspondrait à une caméra ToF. Celle-ci permettrait de mesurer la profondeur d’une scène en temps réel.

Enfin, le Galaxy S20 Ultra pousserait presque toute la configuration photo à l'extrême. Les illustrations de notre leaker montrent un capteur de 40 Mpx à l'avant. Tandis qu’au verso, nous retrouvons le même objectif ultra grand angle de 12 Mpx. Le téléobjectif, lui, afficherait 48 mégapixels - probablement en utilisant la technologie quadruple pixel pour produire une photo nette de 12 mégapixels. Une mini-déception puisqu’une telle résolution est actuellement inférieure à celles de smartphones haut de gamme pourtant plus petits. Néanmoins, d’après des rumeurs récentes, le téléobjectif du S20 Ultra aurait un zoom optique supérieur aux standards en cours.

N’oublions pas le capteur photo révolutionnaire de 108 Mpx, co-conçu avec Xiaomi et baptisé Isocell Bright… qui deviendrait l’exclusivité du S20 Ultra.

Samsung innove encore et toujours

Le constructeur sud-coréen est réputé pour ses photophones, avec un investissement important et régulier dans des capteurs polyvalents. Les fuites sur ceux du Galaxy S20 exposent des améliorations majeures par rapport au Galaxy S10. Particulièrement, le S20 Ultra qui va encore plus loin dans l’exploration mobile de la photographie. Au point de rivaliser avec les plus grands appareils photo du moment ?

Les fuites suggèrent également que le Galaxy S20 Plus et le S20 Ultra seront tous deux des appareils 5G, alors que le S20 standard restera étiqueté 4G. C'est une décision qui pourrait faire baisser le prix de ce modèle d’entrée de gamme.