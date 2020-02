Le Samsung Galaxy Z Flip officiellement dévoilé pendant les Oscars

La Corée du Sud était définitivement à l’honneur au cours de la cérémonie des Oscars 2020. Tandis que le film Parasite de Bong Joon-ho a été sacré grand gagnant de la grande messe cinéphile avec quatre prix, Samsung en a profité pour présenter le Galaxy Z Flip. A la surprise générale.

En effet, de nombreux experts internationaux ont fait consensus sur la date d’introduction du smartphone pliable à clapet. C’aurait dû être le 11 février prochain, lors de la convention Samsung Unpacked. La firme coréenne a finalement pris les devants en révélant l’appareil mobile en intégralité, dans une publicité diffusée au cours de la remise des Oscars.

Samsung Galaxy Z Flip : le smartphone pliable peut-il nous faire oublier le Galaxy Fold ?

Samsung Galaxy S20 : la vraie star d’Unpacked 2020.

Le Huawei Mate X est-il le prototype idéal du smartphone pliable ?

Si vous avez manqué le spot TV, Nilay Patel, rédacteur en chef de The Verge, l’a partagé sur son compte Twitter. Vous pouvez l’admirer ci-dessous.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonTFebruary 10, 2020

Dans cette vidéo, le Galaxy Z Flip semble vouloir séduire un public plutôt féminin et jeune. Sa conception aurait été inspirée par les miroirs doubles à clapet, présents dans toute bonne trousse de maquillage. Et la publicité est là pour le rappeler.

La diffusion fut brève (30 secondes) mais cette présentation aura eu le mérite de nous exposer le mini écran tactile externe du Galaxy Z Flip. Celui-ci se trouve à côté de la double caméra du téléphone et affiche chaque appel entrant. Que vous avez la possibilité de prendre automatiquement. Les notifications devraient également apparaître sur ce petit écran, même si cet usage n’a pas été mentionné durant le spot.

Nous n’en savons pas davantage non plus sur le prix et la date de sortie du Galaxy Z Flip. La publicité s’achève en nous invitant à suivre l’événement Unpacked 2020 de Samsung pour accéder à ces derniers éléments. Comme toujours, nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement au sujet du smartphone pliable le plus attendu de ce début d’année.