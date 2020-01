Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra : date de sortie, prix, caractéristiques, nouveautés

La prochaine gamme des smartphones Samsung Galaxy S20 devrait être présentée par la firme coréenne le 18 février 2020. Le S20 est l’un des smartphones premium les plus attendus de l’année et, comme tel, fait l’objet de nombreuses rumeurs et de fuites concernant ses spécifications techniques et les innovations qu’il pourrait représenter sur le marché de la téléphonie mobile.

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra devraient bénéficier des apports des différents fleurons modernes de Samsung, principalement des Galaxy S10 et Note 10. Mais aussi du Galaxy A80 et du Galaxy Fold. Inspirés nous-mêmes par le grand bond en avant de ces smartphones, nous avons dressé une liste d’attentes et d’évolutions que nous aimerions voir pris en charge par les nouveaux modèles Samsung Galaxy.

Vous trouverez l’ensemble de ces requêtes et des dernières informations collectées sur les futurs téléphones mobiles haut de gamme de Samsung, ci-dessous. En prémices de leur présentation et de leurs tests que nous ne manquerons pas de vous faire partager.

Les premières infos sur la gamme Samsung Galaxy S20

Qu'est-ce que c'est ? Les prochains smartphones Galaxy S de Samsung.

Les prochains smartphones Galaxy S de Samsung. Quand seront-ils commercialisés ? Sans doute le lendemain de leur présentation, le 12 février 2020.

Sans doute le lendemain de leur présentation, le 12 février 2020. Combien coûteront-ils ? Probablement entre 900 € pour le S20 et 1300 € pour le S20 Ultra. Le S20+ avoisinerait 1100 €.

L’an dernier, Samsung a présenté les Galaxy S10, S10 Plus, S10e et le Galaxy Fold le 20 février, soit cinq jours avant l’ouverture du Mobile World Congress de Barcelone. En 2020, la société coréenne devancera de nouveau l’événement et le flot d’annonces concurrentes, pour introduire le Samsung Galaxy S20. L'annonce officielle aura lieu pendant l'événement Unpacked, programmé le 11 février 2020 par Samsung.

A noter que les précommandes du Samsung Galaxy S10 et S10 Plus étaient rendues possibles 24 heures après leur révélation. Si le schéma se répète, le Galaxy S20 serait disponible à la vente dès le 12 février 2020.

En 2019, deux modèles de Galaxy S10 ont été proposé : le premier de 128 Go (pour 6 Go de RAM), vendu à 909 € ; le second de 512 Go (8 Go de RAM) atteignant la modique somme de 1159 €. Or, si nous suivons logiquement la même évolution de prix qu’entre le S9 et le S10, le Galaxy S20 devrait coûter 900 € environ. Les Galaxy S20+ et S20 Ultra, eux, oscilleraient entre 1100 et 1300 €, en fonction de leur capacité de stockage et de la prise en charge de la 5G.

Design et écran des Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

A quoi ressemblera cette nouvelle famille Galaxy S20 ? Penchons-nous plus en détail sur l’apparence, et surtout les dimensions de l’écran supposées, des S20, S20 Plus et S20 Ultra.

[Exclusive] Samsung Galaxy S11 renders reveal advanced camera setup and repositioned hole-punchhttps://t.co/6aPu8FRPbVNovember 22, 2019

Beaucoup d'illustrations représentant la gamme S20 fuitent depuis l'automne dernier, à l'instar de celle ci-dessus représentant visiblement un S20+. L’écran mesure apparemment 6,7 pouces et semble légèrement moins incurvé que le S10. Le cadre a l’air réduit et, à l’arrière du smartphone, nous apercevons un module photo plus riche que le triple objectif aujourd'hui standard au sein des smartphones haut de gamme. Le téléphone mobile, dans sa globalité, présenterait les dimensions suivantes : 16,2 x 7,4 x 0,8 cm. Un modèle plus grand mais tout aussi fin que le Galaxy S10 qui taille 15 x 7 x 0,8 cm.

#CashKaroExclusivePresenting freshly leaked images and features of Samsung Galaxy S11 Plus. Check them out here: https://t.co/IIOYtfU0D0.#Leaked #YouGetMore #CashKaro #SamsungGalaxy #GalaxyS11Plus pic.twitter.com/JUUKAddeWmNovember 26, 2019

Le Samsung Galaxy S20 Ultra montre, sur la photo de Cashkaro.com, un design assez similaire mais avec un capteur photo arrière encore plus large. L’écran, de son côté, atteindrait 6,9 pouces. Et les dimensions du géant de Samsung égaleraient 16,7 x 7,6 x 0,9 cm. Contre 15,8 x 7,4 x 0,8 cm pour le Samsung Galaxy S10 Plus. Visiblement, il faudrait s’attendre à un véritable bloc si ces fuites se révèlent exactes.

(Image credit: @OnLeaks / Pricebaba)

Le Samsung Galaxy S20, enfin, adopterait le même cadre avec un capteur photo dorsal plus petit, un écran de 6,3 pouces et des dimensions de 15,2 x 6,8 x 0,8 cm, capteur photo exclus.

Autre rumeur récurrente : l’écran du Galaxy S20 offrirait un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit le double de la gamme S10 et des smartphones haut de gamme de la génération actuelle. De quoi rendre extrêmement fluide la navigation et l’exécution d’applications comme de jeux mobiles réputés gourmands.

La mode des écrans allongés contaminera-t-elle la gamme S20 ? Les S20, S20+ et S20 Ultra proposeraient un écran 20:9, équivalent des Galaxy A70 et A80 mais plus large que les dalles 19:9 des S10 et Note 10.

Le S20 pourrait également utiliser une nouvelle technologie d’écran. Samsung a en effet déposé le nom SAMOLED au bureau coréen pour la propriété intellectuelle. Que cache cette dénomination ? Un mode « Super » Super AMOLED rendant les couleurs encore plus vivantes tout en consommant moins d’énergie ? Ou simplement un verre plus résistant ? Il faudra attendre la présentation officielle du S20 pour être fixé.

This is the Galaxy S11 rendering I made, based on the leaked information, don't take it seriously, it's just my imaginary. pic.twitter.com/CunwipElFPNovember 11, 2019

Avec ou sans encoche ? C’est la grande question qui se pose désormais à chaque nouvelle sortie de téléphone mobile. Plusieurs sources divergent sur l’ajout d’une encoche pour déporter la caméra frontale sur la partie centrale supérieure de l’écran. Selon les premières, il y aurait bien un système d’encoche mais il serait infime, le capteur s’avérant plus petit que celui du Note 10.

Dernier point sur le design : des fuites font état de multiples coloris bien distincts pour le Galaxy S20+ et pour le S20. Le S20+ adopterait des tons bleu, gris et noir, tandis que le S20 standard préférerait les coloris bleu, gris et rose. Aucune couleur n’est par contre avancée pour le Samsung Galaxy S20 Ultra.

A quelle résolution photo s’attendre sur le Samsung Galaxy S11 ?

En août 2019, Samsung présentait un nouveau capteur photo révolutionnaire de 108 Mpx, co-conçu avec Xiaomi et baptisé Isocell Bright. Tout laisse entendre que le Galaxy S20 Ultra sera le premier appareil mobile Samsung à intégrer cette résolution.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgfDecember 16, 2019

Le célèbre leaker Ice Universe est revenu sur ses propos incluant un quintuple objectif photo. A la place, nous devrions profiter d'un téléobjectif de 64 Mpx, d'un objectif principal et d'un Ultra grand angle de 12 Mpx, ainsi que d'un capteur ToF pour les S20 et S20+. Le S20 Ultra serait complété par un téléobjectif de 48 Mpx, un Ultra grand angle de 12 Mpx et un capteur ToF.

Le module photo des S20 et S20+ devrait également inclure des zooms optiques 3x et 30x. Contre 10x et 100x pour le S20 Ultra. Mieux encore : le composant qui, porte le nom de code « Hubble », serait capable de photographier le ciel, la Lune et les étoiles avec une précision remarquable. Un sale coup pour le Google Pixel 4 qui avait fait de son mode Astrophotographie un argument marketing choc.

Et puisqu’il est question de ciel étoilé, Samsung poursuit son combat contre contre les clichés granuleux en faible luminosité. Alors que le S10 dispose déjà d’un Mode Nuit amélioré, le S20 profiterait d’une technologie matérielle inédite : « Bright Night Sensor ». Il s’agirait de capteurs de lumière créant de la luminosité artificielle, pour compenser son absence dans les scènes nocturnes.

En ce qui concerne l'enregistrement vidéo, il se murmure que le Samsung Galaxy S20 prendrait en charge la résolution vidéo 8K. Une information à prendre avec des pincettes. A l’inverse, nous ferions plutôt confiance à Samsung sur les possibles ajouts de plusieurs modes de prises de vue. Grâce au S20, vous pourriez ainsi filmer simultanément et sous de multiples angles la même scène, faire un timelapse de nuit ou prendre un panorama en position de portrait. Une potentielle révolution pour les apprentis cinéastes.

Durée de vie de la batterie des Samsung Galaxy S11, S11+ et S11e

Le Samsung Galaxy S20 intégrerait une batterie de 4000 mAh, elle serait de 4500 mAh pour le S20+. Soit la plus importante jamais utilisée dans un smartphone Galaxy S. Un gain énorme comparé au Galaxy Note 10 Plus qui plafonne à 4300 mAh, pour une autonomie moyenne de 21 heures. Nous pourrions dès lors penser que celle du S20+ sera poussée à 22 heures, mais il ne faut pas omettre que son éventuel taux de rafraîchissement de 120 Hz usera beaucoup plus rapidement la batterie.

La batterie du S20 Ultra, elle, chercherait les 5000 mAh des smartphones les plus endurants actuellement, comme l’Asus ZenFone 6 ou le Motorola G7 Power.

Comment des batteries de plus en plus volumineuses peuvent tenir dans des smartphones toujours plus fins ? A l’instar d’Apple, Samsung opte pour un rétrécissement de ses composants internes, à chaque nouvelle génération.

Quid de la charge rapide ? Le Galaxy S10 n’est pas un champion du genre, ces contrôleurs USB-C supportant à peine une puissance de 15W. Samsung développe, depuis le printemps dernier, de nouveaux contrôleurs capables de supporter jusqu’à 100W. Feront-ils partie de la feuille de route de la gamme S20 ? Là est la question.

Caractéristiques principales du Samsung Galaxy S11

En choisissant un slogan tel que « Do what you can’t », Samsung s’est toujours promis de dépasser ses limites et d’atteindre l’impossible. Et bien les ingénieurs de la société respectent leurs engagements comme l’illustrent de nombreuses innovations techniques en cours. Parmi les plus avancées : la première DRAM mobile de 12 Go qui permettrait à tout smartphone premium d’exécuter plus rapidement leurs applications mais aussi d’augmenter considérablement l’autonomie de la batterie. Les Galaxy S20 et S20+ s'avéreraient les candidats idéaux pour l’introduire sur le marché. La RAM du S20 Ultra, elle, grimperait à 16 Go.

Le SoC Exynos 990 pilotera le futur Samsung Galaxy, comme annoncé par le constructeur. Comptez sur un gain de puissance de +20% versus la gamme S10. La puce promet également la prise en charge automatique de la 5G, tout en conservant la 4G LTE.

Hélas, le Samsung Galaxy S20 composerait aussi avec les frustrations de nombreux utilisateurs. Les nôtres en premier lieu. Si on se réfère aux spécifications techniques du Note 10, le S20 zapperait la prise jack, le bouton Bixby et le capteur de fréquence cardiaque. Quelques-uns des fameux composants internes sacrifiés au profit de la batterie.

La bonne nouvelle, contrairement aux prévisions précédentes des analystes, serait l'ajout d'un scanner d'empreinte ultrasonique sous l'écran. A l'inverse d'Apple et de Google, Samsung se refuserait donc à participer à la standardisation de la reconnaissance faciale. Une technologie plus sécurisée… mais plus lente aussi.

Ce que nous voulons voir dans le prochain Samsung Galaxy 11

Chez TechRadar, nous avons des idées très arrêtées sur ce que nous voudrions tester, dès notre première prise en main du Samsung Galaxy S20. Plusieurs de nos doléances rejoignent les rumeurs en cours, certaines autres non.

1. Un appareil photo amélioré

Le Samsung Galaxy S10 dispose d’un triple objectif sur sa caméra dorsale : le capteur principal et le téléobjectif de 12 mégapixels chacun, ainsi que le grand angle de 16 mégapixels. Pas mal pour un smartphone haut de gamme mais nous sommes loin des résolutions offertes par les meilleurs photophones du moment tels que le Huawei P30 Pro et ses 40 Mpx + 8 Mpx + 20 Mpx. Samsung doit intégrer au moins un capteur de 64 Mpx pour rester au sommet de la compétition. Si la piste de l’Isocell Bright se confirme, le constructeur pourrait en prendre la tête.

Les quatre objectifs du Honor 20 Pro (crédit photo : Techradar)

2. Une prise jack 3,5 mm

Les derniers smartphones Galaxy comme le Samsung Galaxy Note 10 et le Galaxy A80 ont abandonné la prise jack. Toutefois, nous sommes encore nombreux à utiliser des écouteurs non Bluetooth. Samsung a longtemps crée la différence en restant l’un des rares fabricants de smartphone premium à conserver une prise jack. Il lui est indispensable de préserver cette singularité.

3. La caméra frontale déplacée

Le Galaxy S10 a été l'un des premiers smartphones à disposer d’une caméra frontale intégrée dans le coin de l’écran. En théorie, c'est une fonctionnalité utile qui remplace l'encoche et fournit une dalle plus volumineuse. Mais en pratique, la perforation vole tout autant d’espace, avec une zone non utilisée entre la caméra et le bord de l’écran. Dans un futur proche, nous aimerions voir Samsung placer l’appareil photo directement sous l’écran. Une audace envisagée pour l’instant par Oppo et Xiaomi.

La caméra frontale du Galaxy S10 Plus (crédit photo : TechRadar)

4. Une plus grande autonomie

Le Galaxy S10 peut se reposer sur une batterie de 3400 mAh. C’est correct mais ne nourrissez aucun espoir paresseux de pousser deux jours sans recharge avec un tel composant. Pour ce faire, il faudrait miser sur une batterie de 4000 mAh minimum. Les 4500 / 5000 mAh, évoqués par chuchotements des professionnels de la profession, exploseraient les scores.

5. Un design plus coloré

Le Galaxy S10 est disponible en cinq couleurs plutôt opaques. Pour trancher avec le blanc et le vert prisme, le noir céramique ou encore le rouge cardinal, nous aimerions des coloris plus vifs. Dans la veine du Mystic Blue ou du Misty Lavender de Huawei.

Le chatoyant Samsung Galaxy S10e (crédit photo : TechRadar)

6. La 5G à prix raisonnable

Le Galaxy S10 étant déjà décliné sous version 5G, celle-ci devrait être proposée par défaut sur les futurs S20. La présence de la puce Exynos 990, compatible 5G, transforme cette éventualité en évidence. Reste que le Galaxy S10 5G est énorme et onéreux. En proposant un Galaxy S20 à un prix légèrement en dessous de la marge, Samsung pourrait prendre le leadership sur les smartphones premium 5G.