Selon la rumeur, une Apple Watch Pro à écran plat plus grand s’apprête à briller en septembre

Nous savons qu'Apple tiendra sa keynote de rentrée le mercredi 7 septembre prochain. Au cours de celle-ci, nous pourrions bien découvrir une nouvelle Apple Watch 8, aux côtés de la future génération iPhone 14. Mieux encore : cette Apple Watch 8 devrait être bien accompagnée, sur le marché des montres connectées watchOS.



Un nouveau post sur Macotakara (opens in new tab) (partagé via MacRumors (opens in new tab)) indique l'existence et l'arrivée imminente d'une Apple Watch Pro. L'appareil serait doté d'un boîtier plus grand, de 47 mm, et disposerait d’un design plus plat que l'Apple Watch standard.

Nous avons déjà entendu des fuites au sujet d'un tel appareil, mais cela semble constituer une preuve supplémentaire de son existence. Un boîtier en titane plus durable et une batterie plus longue ont également été mentionnés en relation avec cette nouvelle smartwatch.

Apple 8 Pro ou Apple 8 Rugged Edition ?

La rumeur d'un design modifié et plus plat pour l'Apple Watch circule depuis un certain temps maintenant. Plus exactement, nous avons commencé à en entendre parler juste avant la sortie de l'Apple Watch 7 l’an dernier. Désormais, il y a fort à parier qu’il prendra place au sein de la gamme 2022 de la fameuse montre connectée de la firme de Cupertino.



La révélation d’une taille de 47 mm est, quant à elle, nouvelle. Vous pouvez aujourd’hui obtenir une Apple Watch dans les tailles 41 mm et 45 mm - mais il y a eu beaucoup de discussions autour d’une Apple Watch Rugged Edition plus grande. Est-ce un tout autre alias qui dissimulerait l'Apple Watch Pro dont nous parlons ? Probablement. Certaines sources l'ont également baptisée Apple Watch Extreme Edition.

Quelle que soit la dénomination retenue, Macotakara affirme qu'Apple dévoilera l'Apple Watch Pro en grande pompe, peut-être pour conclure la keynote à venir.

D'autres smartwatches à considérer

L'Apple Watch a clairement été un produit vendeur pour Apple, sur un bon nombre de critères. Il s'agit du plus gros best-seller sur le marché des smartwatches. D’autant que les itérations successives du produit ont amélioré et étendu ses fonctionnalités au fil des ans.

Si les rumeurs concernant une Apple Watch Pro (ou quel que soit son nom) s'avèrent exactes, il semble qu'Apple veuille donner aux propriétaires d'iPhone encore plus de raisons d'acheter une Apple Watch : vous n'aimez pas l'édition standard ? Eh bien, voici une version plus grande, plus résistante (et plus chère) que vous pouvez acheter à la place.

Il suffit de jeter un coup d'œil aux smartwatches robustes destinées aux activités de plein air - notamment l'excellente famille Garmin - pour constater qu'il existe un marché qu'Apple n'a pas encore exploité. Ces montres s'adressent aux personnes qui prennent un peu plus au sérieux leur entraînement sportif - qu’il s’agisse de coureurs, de randonneurs, de marcheurs ou de cyclistes.

Il reste à voir dans quelle mesure la nouvelle smartwatch d'Apple sera durable, mais cela ne peut pas nuire à la société de proposer dorénavant plusieurs éditions de sa montre phare à la vente. Sans oublier l'option la plus abordable : l'Apple Watch SE.