Romance en ligne : Attention aux escrocs !

Une nouvelle étude réalisée pour le compte de la société de cybersécurité Norton a révélé que les jeunes générations ne sont pas aussi préoccupées qu'elles le devraient par le harcèlement en ligne, ce qui les expose à un risque accru d'être victimes d'escroqueries.

Pas moins de 34 % des membres de la génération Z (18-25 ans) et et 35 % des milléniaux (26-42 ans) ont déclaré ne pas être préoccupés par le harcèlement en ligne d'un partenaire actuel ou d'un partenaire passé, ce qui contraste fortement avec les 10 % d'adultes plus âgés (58 ans et plus) qui ne se sentent pas non plus concernés.

À l'approche de la Saint-Valentin, l'étude a également mis en lumière certains des types de harcèlement en ligne les plus courants, expliquant comment les personnes concernées peuvent être le plus sujettes aux problèmes de cybersécurité.

Harcèlement en ligne

Trois des méthodes les plus populaires exploitent les vulnérabilités que les utilisateurs ont créées eux-mêmes avec leurs smartphones. Il s'agit de la vérification des messages, des appels et des photos, de la navigation dans l'historique des recherches et du suivi de la localisation avec des applications comme Find My d'Apple, l'appli Localiser du constructeur pour repérer facilement tous ses appareils Apple.

Si cela commence parfois par des recherches liées à une simple curiosité, Norton explique que cela peut rapidement évoluer vers l'installation d'applis de type stalkerware et creepware pour surveiller secrètement l'activité des utilisateurs. Plus d'un Américain sur huit n'est pas familier avec ce type de logiciels, ce qui, selon Norton, constitue une importante piste de sensibilisation.

Au-delà de nos propres familles et relations (passées ou présentes), l'étude a également révélé que les escroqueries en ligne liées aux rencontres ou à la romance sont d'une banalité alarmante, au point qu'un quart des Américains en ont été victimes. Plus de la moitié (53 %) de ces victimes ont également subi des pertes financières, d'un montant moyen de 230 dollars par tête, tandis que pas moins d'un Américain sur dix a également été victime d'un catfishing (personnes qui se font passer pour quelqu'un d'autre).

Le directeur technique senior de Norton Labs, Kevin Roundy, a déclaré :

"Nous encourageons vivement la sécurisation de vos appareils et de vos informations personnelles pour aider à protéger votre vie privée, ce qui peut être critique non seulement pour votre cybersécurité, mais aussi pour votre bien-être physique et mental."