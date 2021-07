Comment regarder Monstres & Cie au travail : visionnez la nouvelle série animée Pixar en streaming sur Disney Plus

Il n'y a plus de place pour les Terreurs au sein de la Monstres et Compagnie. Sous la joyeuse impulsion de Bob et Sulli, les Blagueurs ont désormais la côte. Sauf que leur train-train hilarant risque d’être mis à mal par Tyler Tuskmon, fraîchement diplômé de la Monstres Université. Aspirant au titre de plus grande terreur de tous les temps, il n’a pas reçu le mémo. Parviendra-t-il à se transformer en Blagueur ou cédera-t-il à ce qu’il sait faire de mieux : effrayer les enfants ?

Monstres & Cie au travail : où et quand ? Nouveaux épisodes : tous les mercredis à 9h01 (heure française), dès le 7 juillet

Casting : John Goodman, Billy Crystal, John Ratzenberger, Jennifer Tilly, Mindy Kaling, Ben Feldman

Créateur : Pete Docter

Où visionner la série : Monstres & Cie au travail est disponible sur Disney Plus

Val, Fritz et le reste de l'équipe de Monstres et Compagnie ne constituent pas exactement l’équipe cauchemardesque que notre croquemitaine rêvait de rejoindre. Désorganisés, maladroits et sans ambition, ils représentent tout ce que le jeune Tylor n'est pas. Mettant de côté ses ambitions personnelles, il va apprendre à développer son sens de l’humour enfoui, aux côtés de Sulli et Bob.

Monstres & Cie au travail se présente comme la suite directe du film d’animation Monstres & Cie. La série se passe exactement six mois après les événements qui ont conduit à la transformation totale de Monstropolis. Derrière ces nouvelles aventures, Steve Anderson se voit confier le bébé du brillant Pete Docter, après avoir participé aux pools scénaristiques de Tarzan et Bienvenue chez les Robinson.

Monstres & Cie au travail : l’agenda complet

Les nouveaux épisodes de Monstres au travail sortent tous les mercredis à partir de 9h01 (heure française), et sont disponibles sur la plateforme Disney Plus. Il y aura 10 épisodes au total, dont deux diffusés dès le premier mercredi.

Monstres & Cie au travail, épisodes 1 et 2 : mercredi 7 juillet

Monstres & Cie au travail, épisode 3 : mercredi 14 juillet

Monstres & Cie au travail, épisode 4 : mercredi 21 juillet

Monstres & Cie au travail, épisode 5 : mercredi 28 juillet

Monstres & Cie au travail, épisode 6 : mercredi 4 août

Monstres & Cie au travail, épisode 7 : mercredi 11 août

Monstres & Cie au travail, épisode 8 : mercredi 18 août

Monstres & Cie au travail, épisode 9 : mercredi 25 août

Monstres & Cie au travail, épisode 10 : mercredi 1er septembre

