Ratchet & Clank : Rift Apart est magnifique dans le nouveau gameplay PS5, et le mode photo est confirmé

Aujourd'hui, Sony a organisé une nouvelle présentation du State of Play, cette fois-ci principalement axée sur Ratchet & Clank: Rift Apart, la prochaine exclusivité PS5 d'Insomniac Games.

Les séquences de jeu ont montré certains des nouveaux mouvements de Ratchet, tels que ses capacités de course et de franchissement de mur, ainsi que la nouvelle Rivet, un Lombax féminin que les joueurs pourront également contrôler. Tous deux partagent un incroyable arsenal d'armes et de gadgets, comprenant à la fois de nouveaux équipements et des éléments de base de la franchise.

Toutes ces armes et tous ces outils sont conçus pour être uniques grâce à la mise en œuvre du retour haptique DualSense et des gâchettes adaptatives. Insomniac Games exploite la vitesse du SSD de la PS5 pour charger des niveaux entiers chaque fois qu'une faille dimensionnelle est ouverte, il ne s'agit pas d'un simple changement d'arène.

Enfin, la présentation a également confirmé l'inclusion d'un mode photo, de sorte que vous n'aurez pas à vous stresser pour prendre la photo parfaite. Vous pouvez découvrir les nouvelles séquences de gameplay dans leur intégralité ci-dessous :

Ratchet & Clank : Rift Apart est prévu pour la PS5 le 11 juin 2021.

Des titres indépendants en préparation

Deux titres indépendants ont également été montrés lors de cette présentation du State of Play. Le premier est Subnautica : Below Zero, qui arrivera sur PS5 le 14 mai 2021. Il vise 60 FPS en mode performance, avec une intégration du DualSense pour l'environnement glacé et les ennemis redoutables.

Enfin, la PlayStation devient super Sus, puisque Among Us, le hit d'Innersloth, arrivera sur PS4 et PS5 dans le courant de l'année 2021. Il proposera même une tenue de Ratchet & Clank exclusive à la version console de Sony de Among Us, mais aucune date de sortie exacte ni aucun autre détail (comme le cross-play) n'ont été donnés.