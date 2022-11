Radeon RX 7900 XTX : AMD fait un grand pas dans la bonne direction

Alors qu'AMD et Nvidia commencent à sortir leurs dernières cartes graphiques, une chose est devenue claire comme de l'eau de roche : AMD s'apprête à redevenir le leader du marché en matière de prix abordables.

J'ai eu le privilège de jouer à un grand nombre des meilleurs jeux PC de ces dernières années en utilisant la meilleure carte graphique du marché ou à un moment donné avec l'une des meilleures cartes graphiques bon marché. Force est de constater qu'un certain nombre de choses sont mises en évidence d'une manière qui n'était peut-être pas visible avant l'ère RTX.

Tout d'abord, nous savons tous que les cartes graphiques sont de plus en plus chères, en particulier les cartes haut de gamme. Et à l'ère des architectures Ampère et Big-Navi, l'écart entre les deux principaux fabricants de cartes s'est réduit en termes de prix (à l'exception des RTX 3090 et RTX 3090 Ti, qui n'avaient pas de carte AMD Radeon RX concurrente pour comparaison).

De plus, reconnaissons que le simple fait de faire fonctionner ces cartes devient beaucoup plus coûteux, tant en termes de matériel supplémentaire requis que de facture d'électricité.

Mais maintenant qu'AMD a sorti ses puces Ryzen 7000, et surtout après l'annonce de ses cartes graphiques Radeon RX 7900, mettre cet acteur dans la catégorie de ceux qui abusent le plus en matière de prix a sans doute été un peu rapide.

Quand ce qui est bon est bon

(Image credit: AMD)

L'un des problèmes des cartes graphiques haut de gamme est que l'on arrive à un point où l'on a beaucoup plus de puissance que ce dont on a vraiment besoin, et la RTX 4090 en est un parfait exemple.

C'est incontestablement la carte graphique grand public la plus puissante de la planète, mais à moins que vous ne soyez un professionnel de la création ayant besoin de ce niveau de performance brute, elle est absolument surdimensionnée pour tout le reste.

Oui, elle peut jouer à Cyberpunk 2077 en 4K avec tous les paramètres réglés au maximum et obtenir plus de 40 fps en natif, mais à quoi bon ? Vous pouvez faire bien mieux avec une RTX 3080 en utilisant le DLSS réglé sur les performances. Et honnêtement, le rendu est tout aussi bon, surtout si vous ne comparez pas les deux côte à côte.

Et ce, en tenant compte du fait que Cyberpunk 2077 est l'un des jeux les plus exigeants qui soient. La plupart des jeux PC sont loin de pousser le bouchon aussi loin.

La RX 7900 XTX, quant à elle, semble se situer quelque part entre la RTX 3090 et la RTX 4090 en termes de performances, ce qui est à peu près tout ce dont vous aurez besoin pour jouer.

Au-delà de ce point, vous ne payez vraiment que 600 € de plus pour avoir le droit de frimer. Même la Nvidia RTX 4080, qui n'a pas encore été commercialisée, a un prix de vente conseillé beaucoup plus élevé. Donc, même si vous comparez la Radeon RX 7900 XTX à sa concurrente, elle reste en tête.

En fin de compte, si les RX 7900 XT et RX 7900 XTX se rapprochent des performances promises, il sera très difficile de recommander autre chose à quiconque, sauf à ceux prêts à s'enthousiasmer pour tout et n'importe quoi.

A propos de ces câbles d'alimentation...

(Image credit: Reggie_Gakil)

Il y a aussi la question du câble d'alimentation 12VHPWR que Nvidia a adopté à partir de la série RTX 3000.

Ce câble, qui prend quatre connecteurs standard à 8 broches fournis avec tous les blocs d'alimentation récents et les convertit en un seul connecteur à 16 broches, a fait parler de lui récemment. Des clients de la RTX 4090 auraient vu leurs cartes graphiques hors de prix être grillées par des adaptateurs d'alimentation défectueux et ce, dans au moins deux cas, par des câbles d'alimentations natifs 12VHPWR d'ATX 3.0.

Nous n'avons rien vu d'anormal avec le câble d'alimentation de notre RTX 4090 et, sans les résultats d'une enquête officielle par Nvidia et ses partenaires ou des tests indépendants qui peuvent vérifier le problème, il est préférable de traiter ces incidents comme des incidents isolés plutôt que comme un problème généralisé (pour le moment).

Mais savez-vous ce qu'est le véritable problème ? La création d'un adaptateur d'alimentation propriétaire qui nécessite un investissement supplémentaire de la part des consommateurs qui ont déjà dépensé beaucoup d'argent dans une carte graphique. Bien sûr, elle est livrée avec un adaptateur, mais il y a des choses à dire sur une carte graphique qui utilise simplement les mêmes connecteurs à 8 broches que tout le monde, ce qui est la voie qu'AMD a choisi de suivre avec la RX 7900 XTX.

Et ces besoins en énergie...

Un nouveau benchmark indique que la RTX 4090 Ti est sur le point d'arriver, et bien qu'elle semble impressionnante par les chiffres, la RTX 4090 a déjà besoin d'une puissance de 450W, qui peut être overclockée bien au-delà du niveau de la moitié d'un kW. A quoi ressemblera une RTX 4090 Ti ? Veut-on vraiment le savoir à ce stade?

Des campagnes publicitaires sont actuellement en cours (s'ouvre dans un nouvel onglet) pour inciter les Britanniques à fuir les coûts élevés de l'énergie attendus cet hiver en faisant un voyage de 30 jours en Europe, car cela revient moins cher que de chauffer leur maison. Est-ce exagéré ? Difficile de savoir, mais les haussements d'épaules résignés vus chez certains confrères britanniques à la perspective de factures énergétiques plus élevées laissent penser c'est une réalité.

Si on laisse de côté le changement climatique et les nombreux problèmes inhérents à ce cauchemar, Nvidia et Intel semblent avoir décidé que le moyen de rester au sommet est de forcer leur domination avec autant de puissance que possible à travers leurs appareils, ce qui est de plus en plus coûteux.

Même aux États-Unis, les factures d'énergie sont plus élevées qu'avant, et l'utilisation d'une carte graphique ou d'un processeur extrêmement puissant pour le plaisir d'obtenir 30 à 40 fps de plus que les 90+ fps que vous obtiendriez avec une carte moins puissante n'est tout simplement pas un compromis valable pour la grande majorité des gens.

Il semble que AMD fasse au moins des progrès dans ce domaine. Maintenir la puissance de la carte RX 7900 XTX à seulement 335W est incroyablement impressionnant, et si AMD a été en mesure d'extraire le type de performance qu'il revendique avec une consommation d'énergie relativement faible, nous voila convaincus.

La série AMD Ryzen 7000 n'est pas la plus puissante du marché et elle n'est pas exactement à faible consommation d'énergie. Elle a cependant une longueur d'avance sur l'approche d'Intel qui consiste à jeter plus de puissance pour obtenir de meilleures performances.

Nous devons encore voir comment les RX 7900 XTX et RX 7900 XT se comportent, donc seul le temps nous le dira, mais à ce stade, il y a de quoi être acquis à la cause d'AMD pour cette génération.