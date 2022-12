Quelle sera la classification de Daredevil : Born Again ?

Charlie Cox a apparemment révélé que Daredevil : Born Again ne sera pas entièrement classé R (contenu destiné à un public restreint, déconseillé/ interdit aux moins de 17 ans) lorsqu'il sera lancé sur Disney+.

S'adressant en exclusivité à TechRadar pour promouvoir Treason, sa nouvelle série Netflix, Charlie Cox a admis que la production de la phase 5 de Marvel ne sera pas aussi gore et "pour adulte" que l'était la série Netflix du personnage.

C'est une nouvelle décevante pour les fans de Marvel, qui espéraient que la série Disney+ de Daredevil, issue du Marvel Cinematic Universe (MCU), serait aussi violente et sinistre que ses trois saisons sur Netflix. Cependant, Cox a également laissé entendre que Born Again ne serait pas une série totalement réservée aux familles. Au lieu de cela, la série autonome de l'Homme sans Peur dans le MCU se situera quelque part entre TV-14 (déconseillé aux moins de 14 ans) et R-rated (déconseillé aux moins de 17 ans).

On lui a demandé s'il pouvait confirmer que Daredevil : Born Again sera strictement classé R ou non, Cox a répondu : "Je n'en ai aucune idée. Mon instinct me dit que ce sera quelque part entre ce que nous avons fait avant et ce qui est actuellement diffusé sur Disney+. Du point de vue du ton, j'imagine que ça restera sinistre, sombre et douloureux - vous savez, destiné à un public adulte. Mais ce ne sera probablement pas aussi horrible".

Étant donné que Marvel Studios souhaite que ses films et séries télévisées touchent un public aussi large que possible, il est logique que Daredevil : Born Again ne soit pas classé TV-MA (programme Netflix réservé aux adultes). Cependant, alors que Marvel commence à créer des films et des séries de super-héros pour adultes, comme Werewolf by Night, Marvel Zombies et Deadpool 3, la question se pose : pourquoi Born Again ne peut-il pas être entièrement classé R ?

Des initiés de l'industrie, dont DanielRPK (s'ouvre dans un nouvel onglet) et Grace Randolph (s'ouvre dans un nouvel onglet) (merci à Reddit pour ces trouvailles) ont affirmé que Born Again sera classé R, mais n'ont pas confirmé s'il sera 100% TV-MA ou non. Nous attendons la confirmation de Marvel avant de sauter aux conclusions.

Daredevil : Born Again n'arrivera pas avant 2024. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

On ne devrait pas tarder à le savoir. Avec Daredevil : Born Again censé sortir sur nos écrans en 2024, les prises de vue principales devront commencer le plus tôt possible. Heureusement, Cox était là pour confirmer quand le tournage de la prochaine aventure de Daredevil sur le petit écran commencera.

"Je n'ai lu aucun script", a répondu Cox lorsque TechRadar lui a demandé ce qu'il savait de la série. "Mais je sais que nous commençons à tourner l'année prochaine. Au début de l'année prochaine, pour être plus précis."

Selon Jacob Fisher de Discussing Film (s'ouvre dans un nouvel onglet), la production de Born Again devrait débuter en février, ce qui correspond à ce que Cox a déclaré à TechRadar. Avec les nombreuses annonces de casting faites ces dernières semaines, notamment l'ajout de Michael Gandolfini (The Many Saints of Newark), Margarita Levieva (The Deuce) et Sandrine Holt (American Gigolo), il semble que Marvel se prépare à lancer la production.

Pour l'instant, nous savons officiellement que Cox et Vincent D'Onofrio, un autre ancien de la série Netflix Marvel, sont de retour dans les rôles respectifs de Daredevil/Matt Murdock et Kingpin/Wilson Fisk. De plus, Born Again comprendra 18 épisodes et les prises de vue principales auront lieu à New York, plutôt qu'à Atlanta, le lieu de tournage habituel de Marvel.