Quelle brosse à dents électrique acheter pendant le Black Friday ?

Les brosses à dents électriques Philips Sonicare comptent parmi les appareils de soins les plus recommandés par les dentistes. Mais laquelle est la mieux adaptée à votre dentition ?

Tout d'abord, quelques informations de base : toutes les brosses à dents Sonicare utilisent un mouvement de balayage (contrairement au mouvement rotatif de nombreuses autres brosses) et se déplacent jusqu'à 62 000 fois par minute. L'idée est que ces mouvements à haute fréquence projettent soigneusement eau et fluor entre vos dents pour éliminer plus de plaque et d’aliments, sans brossage rigide qui pourrait endommager vos gencives.

Philips n'est pas la seule entreprise dont les brosses à dents sont conçues pour protéger vos gencives (les brosses Oral-B haut de gamme réduisent automatiquement leur vitesse si vous appuyez trop fort), mais vous trouverez la technologie sonique déployée dans l’intégralité de la série Sonicare, de l’abordable DailyClean à la DiamondClean 9000 haut de gamme.

Toutes les brosses à dents Sonicare sont également dotées d'une minuterie de deux minutes, et vous serez averti par des impulsions toutes les 30 secondes afin que vous puissiez optimiser le temps de brossage entre chaque quadrant de votre bouche.

Nous avons rassemblé ci-dessous les principales différences entre les brosses à dents électriques Sonicare afin que vous puissiez faire un choix éclairé et décider du modèle qui vous convient le mieux.

Black Friday : le meilleur moment pour changer de brosse à dents électrique ?

Les brosses à dents Philips Sonicare bénéficient souvent de fortes réductions pendant le Black Friday et le Cyber Monday. Vous pouvez les retrouver régulièrement à moitié prix, auprès d’une grande variété d’enseignes. Nous vous proposerons toutes les meilleures offres du Black Friday et du Cyber Monday, via les grilles de prix propres à chaque modèle et disponibles depuis le descriptif de ces derniers.

Philips Sonicare DiamondClean 9000

Les Sonicare DiamondClean 9000, 9300, 9500 et 9750 correspondent aux brosses à dents électriques haut de gamme de Philips. Elles se dotent, entre autres, d'une connectivité Bluetooth qui vous permet de les relier à l'application Philips installée sur votre mobile. Cela peut sembler exagéré, mais c'est en fait une fonction très pratique si vous voulez améliorer votre technique de brossage, l’application compagnon vous donnant des conseils pour vous aider à nettoyer votre bouche plus en profondeur.

Elles disposent également d’un capteur de pression pour vous avertir si vous appuyez trop fort, ainsi que trois niveaux d'intensité et quatre modes de brossage. Lorsque l’application est activée, les brosses à dents DiamondClean 9000 choisissent automatiquement le mode le plus approprié, puis vous pouvez augmenter ou diminuer l'intensité selon vos préférences. Le manche enregistre également le degré d’usure de la tête et vous avertit lorsqu'il est temps de la remplacer.

Philips Sonicare DiamondClean

La Philips Sonicare DiamondClean ordinaire est une brosse à dents électrique élégante qui convient particulièrement bien aux globe-trotters (quand il est possible de voyager), grâce à son étui de transport et à son autonomie de 14 jours. Son chargeur intelligent est alimenté par USB, ce qui vous évite de paniquer si la salle de bain de votre hôtel ne dispose pas d'une alimentation électrique appropriée.

Elle propose cinq modes de brossage (propre, blanc, sensible, soin des gencives et nettoyage en profondeur), mais n'est fourni qu'avec une seule et unique tête - il est toutefois possible d’acheter des recharges en option.

Il s'agit de la plus belle brosse Sonicare : elle est disponible en noir, rose, or rose et blanc pour s'adapter à la décoration de votre salle de bains.

Philips Sonicare ProtectiveClean

Il existe plusieurs modèles de brosses à dents ProtectiveClean, mais tous ont des spécifications similaires. Contrairement à la DiamondClean, les brosses à dents de la gamme ProtectiveClean sont dotées d'un capteur de pression et vous avertissent si vous exercez trop de force lorsque vous vous brossez les dents. C'est idéal pour les personnes qui ont tendance à pratiquer un brossage insistant, avec le risque à terme d'endommager l’émail.

Les brosses ProtectiveClean ont moins de modes de nettoyage que les DiamondClean (entre un et trois), mais la plupart délivre plusieurs options d'intensité.

Philips Sonicare DailyClean

La ligne DailyClean est aujourd’hui la gamme Sonicare la plus abordable. Que vous choisissiez la DailyClean 1100, 2100 ou 3100, vous bénéficierez d'un mode de brossage unique et d'une minuterie pratique pour vous aider à respecter les 30 secondes de balayage nécessaire entre chaque quadrant.

Toutes les brosses Sonicare DailyClean sont fournies avec une tête et durent jusqu'à deux semaines via une seule charge. En revanche, seule la DailyClean 3100 possède un voyant qui vous indiquera l'état de la batterie. Les modèles 1100 et 1200 sont peut-être moins chers, mais nous pensons qu'il vaut la peine de payer un petit supplément pour exploiter cet indicateur et éviter que votre Sonicare ne tombe pas à plat pendant un brossage - une expérience très frustrante que nous avons tous vécue.