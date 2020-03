PS5 et Xbox Series X : date de sortie retardée, prix revus à la hausse - les pires craintes des joueurs semblent se confirmer

La PS5 et la Xbox Series X devraient toutes les deux sortir à la fin de l’année 2020, pour le plus grand bonheur des joueurs consoles. Mais en raison des restrictions sanitaires imposées face à la propagation du virus COVID-19, certains analystes prédisent que l'une des consoles de salon (ou les deux) pourrait subir d’importants retards de livraison. Au risque d’être reportée(s) à l’année prochaine.

Cette prévision a été annoncée par DFC Intelligence, un cabinet d'études de marché et de conseil stratégique qui se concentre sur l’évolution du marché vidéoludique. Dans une déclaration publiée récemment, DFC craint en effet que la pandémie actuelle ait un impact sévère sur la production des deux consoles : « Actuellement, l'économie est dans un état d'incertitude sans précédent. Même si la situation s'éclaircit dans quelques semaines, la capacité à fabriquer et à commercialiser une nouvelle console de jeux haut de gamme a déjà été gravement affectée […] Il y a une forte probabilité que l'un ou les deux supports ne soient pas lancés en 2020. S’ils sont commercialisés malgré tout, l'offre sera probablement limitée et le prix initial pourrait être plus élevé que prévu ».

Une hypothèse partagée par l’ensemble des experts

DFC Intelligence n'est pas le seul analyste du secteur à prévoir un retard des consoles de nouvelle génération Sony et Microsoft. En février, le groupe Jefferies a également laissé entendre que nous pourrions connaître des suspensions des chaînes de production et de distribution, bloquées par la progression du coronavirus et le confinement mondial.

« Si les fermetures d’usines se poursuivent sur plus d’un mois, l’agenda des éditeurs de jeux et des constructeurs de consoles sera inévitablement retardé. Les nouvelles consoles pourraient également souffrir de problèmes d'approvisionnement en raison de cette interruption prolongée », signale Jefferies dans son dernier communiqué.

De son côté, Microsoft semble braver le sort et a décidé de ne pas modifier sa communication. Dans un entretien accordé à Xbox Wire (publié le 16 mars), la firme de Redmond continue de citer « Vacances 2020 » - soit la période de fin d’année - comme fenêtre de lancement de sa future console. Dans ce climat incertain, nous attendons fébrilement des nouvelles rassurantes sur un recul éclair de la pandémie et sur l’avenir de la Xbox Series X comme de la PS5.