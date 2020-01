PS5 : Sony présenterait officiellement sa future console… le mois prochain !

L’actualité autour de la PS5 n’en finit plus de jouer avec nos nerfs. Après avoir décliné sa participation à l’E3 cette année, Sony dissémine de nouvelles preuves nous laissant envisager une présentation officielle de la console sous peu.

Le magazine LetsGoDigital a en effet repéré un dépôt de marque pour la PlayStation 5, qui a été soumis en Suisse cette semaine par Sony Interactive Entertainment. Le document couvre le matériel, les périphériques et le catalogue de jeux.

Le géant japonais avait déjà déposé la marque PS5 en Jamaïque, le 3 octobre 2019. Alors pourquoi autant d’excitation devant cet événement ? Et bien contrairement à la législation helvète, une marque déposée en Jamaïque n’obligera pas son propriétaire à délivrer des informations spécifiques pour valider l’enregistrement. La Suisse s’avère plus pointilleuse et oblige le déposant à cataloguer toutes les catégories de biens et services relatifs à la marque déposée.

En outre, une fois enregistré, le document se retrouve dans la sphère publique et peut être consulté en ligne. Une telle démarche de la part de Sony révèle que la compagnie est prête à en dire plus sur son ultime console de jeux.

Lancement de la PS5 imminent ?

Les étoiles sont, de ce fait, parfaitement alignées. Sa protection légale assurée, Sony peut envisager sérieusement la promotion de la PlayStation 5, avant sa mise en vente. Si le constructeur n’a toujours pas donné de rendez-vous pour une introduction officielle, des Sherlocks en herbe, évoluant sur la plateforme communautaire Reddit, ont relevé suffisamment d’indices. Selon ces derniers, la présentation aurait lieu à New York, le 29 février.

Nous restons sceptiques quant à cette information. Reste que le dépôt suisse, lui, est probant et que la société nippone devrait très vite sortir de sa réserve. En communiquant sur la PS5 avant le sacro-saint E3, Sony pourrait même laisser entendre que la production de la console commencerait plus tôt que prévu. Histoire de gagner quelques semaines d’avance sur celle de la Xbox Series X ?