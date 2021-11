Économisez jusqu’à 200 € sur les meilleurs smartphones OnePlus

Si vous êtes fan de la marque OnePlus et que vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone, Amazon pourrait vous offrir le modèle de vos rêves à prix très réduit - et ce sans attendre les offres incontournables du Black Friday 2021.

De nombreux téléphones mobiles récents comme les OnePlus 9 et 9 Pro, le OnePlus 8T et le OnePlus Nord de 2020 voient en effet leurs tarifs réduits d'une centaine d'euros (voir plus), certains affichant les prix les plus bas jamais recensés depuis leur sortie. Attention cependant : ces remises sont limitées dans le temps et s'achèveront le 29 novembre prochain, à la clôture du Cyber Monday.

Quels sont les meilleurs smartphones Android de 2021 ?

Les meilleures offres OnePlus du jour

OnePlus 9 Pro | 12 Go RAM | 256 Go : 999 € OnePlus 9 Pro | 12 Go RAM | 256 Go : 999 € 799,99 € chez Amazon

Économisez 199,01 € - Cela représente 20% de réduction sur l’ultime smartphone haut de gamme de OnePlus et une capacité de stockage fantastique de 256 Go. Cette réduction équitable vous donne droit à l’un des smartphones les plus surpuissants de 2021, pour 20 € de moins que le prix conseillé de son équivalent standard - le OnePlus 9.

OnePlus 9 | 8 Go RAM | 128 Go : 719 € OnePlus 9 | 8 Go RAM | 128 Go : 719 € 569,99 € chez Amazon

Économisez 149,01 € - le rabais est moins impressionnant ici, mais il vous livre tout de même le second modèle le plus premium du constructeur, disposant d’une puissance de traitement et d’une autonomie rivalisant avec les meilleurs smartphones Apple et Samsung. A ce prix, il serait dommage de passer à côté.

OnePlus Nord 5G | 8 Go RAM | 128 Go : 399 € OnePlus Nord 5G | 8 Go RAM | 128 Go : 399 € 299,99 € chez Amazon

Économisez 99,01 € - Sorti l’an dernier, il s’agit du smartphone le plus économique de OnePlus, et cette remise le rend plus attractif encore. Avec 128 Go d’espace disponible, une quadruple caméra à l’arrière, un écran 90 Hz et la prise en charge de la 5G, vous voici à jour avec les normes mobiles actuelles - sans vous ruiner.

OnePlus 8T | 8 Go RAM | 128 Go : 505,06 € OnePlus 8T | 8 Go RAM | 128 Go : 505,06 € 399,99 € chez Amazon

Économisez 105,07 € - Le modèle intermédiaire de OnePlus reprend et optimise certaines des spécifications supérieures du OnePlus 8, sans avoir à prétendre au prix moyen de la série OnePlus 9. Le meilleur des deux mondes.

Quel smartphone OnePlus est fait pour vous ?

Le OnePlus 9 Pro est le smartphone idéal pour les technophiles exigeants. Avec un écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces, quatre caméras arrière, une puce Snapdragon 888 monstrueuse et un chargeur rapide de 65W, vous pouvez jouer et visionner vos séries favorites en streaming, sans jamais être à court de batterie.

Le OnePlus 9 est quasi-similaire, il est toutefois plus petit (son écran mesure 6,55 pouces) et possède une caméra arrière de moins. Pour autant, vous avez le droit aux mêmes chipset et chargeur.

Vous bénéficierez de la même taille d’écran avec le OnePlus 8T, sauf que celui-ci ne s'incurve pas sur les bords ; en revanche, la puissance de traitement et les capacités photographiques du 8T sont revus à la baisse. Rassurez-vous : ses clichés, et particulièrement ses portraits, s’avèrent admirables et nettes. Y compris en basse lumière.

Enfin, le Nord 5G est le modèle le plus ancien. Il intègre des caméras de plus faible résolution, une puce décente mais aux performances inférieures, et compose avec un chargement plus lent que les vedettes OnePlus listées ci-dessus. Son rapport qualité-prix reste toutefois difficilement égalable.

Plus de bons plans OnePlus