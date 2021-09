OnePlus vous offre jusqu’à 100 € de réduction sur tous ses smartphones récents

OnePlus a décidé de mettre ses meilleurs smartphones Android sur le devant de la scène, pendant la rentrée des classes. Pour ce faire, la boutique officielle du constructeur propose trois types de promotions majeures, à valoir sur ses téléphones de milieu et haut de gamme. Ainsi que sur une série d’accessoires de votre choix.

Après avoir constitué votre panier, il vous suffit d’entrer l’un des trois codes promo suivants : 400SAVE10, 600SAVE50 ou 1000SAVE100. Vous bénéficierez ainsi respectivement de 10 € de remise pour 400 € d’achat, 50 € de remise pour 600 € d’achat et de 100 € de remise pour 1000 € d’achat.

Alors que nous attendons la sortie potentielle du OnePlus 9T en septembre ou en octobre, vous pouvez en attendant économiser quelques dizaines d’euros sur le modèle OnePlus de votre choix, y compris le dernier OnePlus 9 Pro ou le OnePlus Nord 2. Comme ces réductions s'appliquent à l'ensemble du panier, vous pouvez également ajouter des accessoires, notamment des coques, des écouteurs OnePlus Buds Pro ou encore la montre connectée OnePlus Watch.

Nous avons répertorié ci-dessous une sélection de certains des meilleurs appareils OnePlus pour vous donner une idée de ce que ces codes promo peuvent vous offrir.



One Plus Nord 2 : jusqu'à 10€ de réduction avec le code 400SAVE10 Réclamez 10 € de réduction sur le smartphone populaire OnePlus Nord 2 5G et obtenez-le pour seulement 489 € au lieu de 499 €. Avec 256 Go de stockage, 12 Go de RAM et une triple caméra de 50 mégapixels, le OnePlus Nord 2 possède des caractéristiques impressionnantes - incluant également le chargement rapide et des performances logicielles élevées. Voir l'offre

Bundle One Plus 9 Pro : jusqu'à 100€ de réduction avec le code 1000SAVE100

Le OnePlus 9 Pro est le smartphone le plus premium du constructeur en 2021. Il intègre le puissant chipset Snapdragon 888 et 12 Go de RAM, garantissant des performances toujours rapides et fluides. Cet appareil se vend habituellement à 999 € pour 256 Go de stockage, vous aurez donc besoin d'un périphérique supplémentaire pour porter le panier à plus de 1000 € et profiter d’une remise de 100 €. Qui plus est, OnePlus ajoute ici gratuitement des écouteurs Type-C et le pack Google Stadia Premiere Edition.

Voir l'offre