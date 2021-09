Test des OnePlus Buds Pro

Représentant un énorme bond en avant par rapport aux OnePlus Buds originaux, les nouveaux OnePlus Buds Pro offrent une excellente expérience audio, une annulation active du bruit efficace, une bonne autonomie et un ajustement confortable. Même s'ils ne parviennent toujours pas à faire jeu égal avec les Apple AirPods Pro, cette mise à niveau nous comble par un rapport qualité-prix plus qu’équitable. En somme, une excellente alternative aux Oppo Enco X et aux Galaxy Buds Pro.

Les OnePlus Buds Pro en résumé

Les OnePlus Buds Pro constituent la troisième paire d'écouteurs sans fil True Wireless du constructeur chinois, et il s’agit sans doute aucun de sa meilleure tentative sur le marché audio. Précédemment, les OnePlus Buds sortis l’an dernier ne nous avaient pas beaucoup impressionnés ; de même, les Buds Z rattrapaient une scène sonore en retrait en proposant un prix très attractif.

Les OnePlus Buds Pro, eux, affichent de loin le produit audio le plus cher de l'entreprise. Cependant, nous pensons qu'ils justifient pleinement chaque centime dépensé. Ce, en délivrant une expérience audio impressionnante, une autonomie décente et une suppression efficace des bruits parasites - avec trois options progressives. Ajoutez à cela le Zen Mode Air, des commandes excentriques mais fonctionnelles, une recharge rapide, une application compagnon pratique et vous comprendrez mieux notre enthousiasme non feint.

Il est possible de paramétrer vos nouveaux écouteurs OnePlus via l'application Hey Melody. Celle-ci est disponible pour les smartphones Android (hors OnePlus) et les appareils iOS, apportant quelques éléments de personnalisation et des mises à jour logicielles régulières. En termes d'autonomie, les OnePlus Buds Pro proposent jusqu'à 24 heures d’écoute, avec la fonction ANC désactivée et l’aide du boîtier de charge. Si vous préférez profiter pleinement de l’annulation active du bruit, vous perdrez 4 heures, ce qui reste respectable. D’autant que via le chargement rapide, vous récupérerez 10 heures de lecture audio, pour seulement 10 minutes de recharge ! Le chargement sans fil Qi répond aussi à l’appel.

Pour 149 €, les OnePlus Buds Pro apparaissent comme un choix évident pour quiconque recherche des écouteurs antibruit abordables, et proches de la qualité sonore des à réduction de bruit sans une étiquette de prix énorme. Si vous cherchez des Oppo Enco X ou encore des Samsung Galaxy Buds 2.

Présentés aux côtés du OnePlus Nord 2 en juillet 2021, les OnePlus Buds Pro sont disponibles en France depuis le 25 août, au prix conseillé de 149 €.

Ce tarif relativement bas place les OnePlus Buds Pro en concurrence directe avec les Oppo Enco X, les Samsung Galaxy Buds Pro et les Sony WF-XB700. Bien sûr, vous pouvez encore faire des économies en regardant du côté des EarFun Air Pro ou des Lypertek PurePlay Z3.

Design des OnePlus Buds Pro

Les OnePlus Buds Pro restent confortables après de longues heures d'écoute. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Les OnePlus Buds Pro sont disponibles en deux coloris distincts : Glossy White (blanc brillant) et Matte Black (noir mat). Les tiges de ces deux éditions sont argentées, ce qui leur donne une belle finition bicolore.

Le boîtier de charge nous rappelle une boîte minuscule de bonbons acidulés à la menthe (on ne vous donnera pas la marque), avec un corps rectangulaire aux bords incurvés, plus le logo OnePlus floqué sur le dessus. Il pèse 52 g et présente un port de charge USB-C à l’arrière. Sachez de même qu’il s’avère parfaitement compatible avec le chargement sans fil Qi.

Image 1 sur 8 Des écouteurs de 4,35 g chacun (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 2 sur 8 Un design très classique (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 3 sur 8 Des commandes rappelant celles des AirPods Pro (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 4 sur 8 Les OnePlus Buds Pro disposent d'un indice de protection IP55 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 5 sur 8 ... et IPX4 pour le boîtier de charge (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 6 sur 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 7 sur 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 8 sur 8 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Comme les AirPods d'Apple, les OnePlus Buds Pro sont dotés de tiges saillantes. Chaque bourgeon de 4,35 g se révèle confortable à porter pendant de longues sessions d’écoute. Dans la boîte, vous recevez également des embouts supplémentaires au cas où ceux dispensés par défaut chatouillent vos oreilles.

L'indice de résistance à l'eau IP55 signifie que vous pouvez utiliser les Buds Pro pour faire de l'exercice, sans craindre de les noyer sous quelques vagues de sueur.

Les écouteurs et le boîtier de charge sont conçus en plastique souple qui n'attire ni les empreintes digitales, ni la poussière - au contraire des matériaux brillants. De quoi les garder intacts et à l’aspect presque neuf pendant de nombreuses années.

Performances audio et annulation active du bruit

Les OnePlus Buds Pro supportent les codecs SBC, AAC, et LHDC. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Les OnePlus Buds Pro nous ont impressionnés par leurs performances audio. Mettant naturellement l'accent sur les fréquences aiguës et graves, ils prennent en charge les codecs SBC, AAC et LHDC, et sont dotés de la connectivité Bluetooth 5.2.

La prise en charge de Dolby Atmos est également assurée, néanmoins il vous faudra l’assistance d’un smartphone OnePlus compatible (7/7 Pro/7T/7T Pro/8/8 Pro/8T/9/9 Pro) pour bénéficier de cette fonction premium. Il en va de même pour le mode faible latence, qui réduit le temps de réponse à 94 ms sur certains appareils OnePlus.

Grâce aux grands haut-parleurs de 11 mm, vous disposez d'une expérience d'écoute extrêmement agréable ici, avec des basses percutantes qui propulsent votre musique sans écraser les autres fréquences qui donnent la part belle aux voix.

Image 1 sur 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 2 sur 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 3 sur 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 4 sur 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 5 sur 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Le son propre et énergique des OnePlus Buds Pro permet de vous balader dans la plupart des genres en profitant d’une scène sonore spacieuse. Il est toujours possible d’obtenir plus de détails via des modèles comme les Cambridge Audio Melomania 1 Plus ou les Grado GT220, mais le résultat reste plus que convenable.

En outre, les OnePlus Buds Pro offrent trois niveaux d'annulation du bruit : l’ANC standard, un mode intelligent et l'annulation maximale du bruit. Avec la possibilité de réduire jusqu'à 40 dB de bruit ambiant, nous avons trouvé cet ultime niveau fort efficace, supprimant les klaxons et moteurs du trafic urbain, le ronronnement d'un ventilateur ou le volume criard d’un téléviseur.

Le mode standard d'annulation du bruit s’est avéré beaucoup moins efficace lors de nos tests. Quant au mode intelligent, il modifie les niveaux de suppression du bruit en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, et nous avons constaté qu’il ne brillait pas par sa fiabilité dans les situations les plus communes. Comme sur la plupart des appareils antibruit récents, il existe également un mode de transparence qui laisse passer certains bruits ambiants afin que vous puissiez demeurer réactif dans tout environnement dangereux, tout en continuant d’écouter de la musique ou des podcasts.

Application et fonctionnalités principales

L'application Hey Melody est disponible sur les appareils Android et iOS. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Comme les AirPods Pro, les OnePlus Buds Pro peuvent être contrôlés en serrant les tiges ; il suffit d'un seul pincement pour lire ou mettre en pause la musique, et d'un double pincement pour zapper une piste. Une triple pression permet de revenir sur la piste précédente ou d'appeler l'assistant vocal (selon ce que vous configurerez dans l'application). Vous pouvez par ailleurs passer d'un mode ANC à l'autre en pressant longuement l’une des tiges. Enfin, un contact prolongé et le maintien des deux tiges déclencheront le Zen Mode Air.

Les commandes des Buds Pro nous ont inquiétés au départ, mais une fois mémorisées, elles ont répondu sans problème. Les écouteurs émettent également un léger cliquetis lorsque vous les pincez, de la même manière que les AirPods Pro.

Image 1 sur 3 Paramétrer les contrôles à même l'application (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 2 sur 3 Le Zen Mode Air plaira aux amateurs d'ASMR (Image credit: Srivatsa Ramesh) Image 3 sur 3 Il est fortement recommandé de posséder un smartphone OnePlus pour profiter des fonctions premium (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Si vous êtes un utilisateur averti des appareils OnePlus, vous connaissez peut-être le mode Zen qui vous permet de mettre sur pause votre smartphone pendant une courte période. De même, le Zen Mode Air lancera des bruits blancs (ASMR) qui vous aideront à profiter d’un court instant de détente après une journée de travail trépidante ou avant de vous endormir. Vous avez le choix entre cinq paysages sonores (été chaleureux, méditation, bord de mer, camping nocturne et voyage en Islande), à écouter avec ou sans l'application.

Une autre nouveauté est la fonction OnePlus Audio ID, qui émet une série de bips pour analyser votre audition et déterminer une expérience audio personnalisée.

Si vous ne possédez aucun smartphone OnePlus, il est recommandé de paramétrer vos écouteurs en téléchargeant puis en exécutant l’application compagnon Hey Melody. C'est là aussi que vous pourrez vérifier l'état de votre batterie, télécharger les mises à jour du firmware, définir votre mode ANC favori et effectuer un test d'ajustement des écouteurs.

Autonomie des OnePlus Buds Pro

Les OnePlus Buds Pro répondent au chargement sans fil Qi. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Les OnePlus Buds Pro tiennent jusqu'à sept heures sur une seule charge, tandis que le boîtier doit permettre d’ajouter 31 heures de plus, ce qui donne un total de 38 heures de lecture. Avec l'ANC activée, vous aurez droit respectivement à 5 et 28 heures d’écoute. Il convient également de noter que la batterie dépend du niveau de volume, de l’activation du mode faible latence, de l'état de l'ANC et de la lecture LHDC - qui consomment tous plus d’énergie.

Dans nos tests, nous avons réussi à obtenir six heures de lecture continue avec un volume de 80% et l'ANC désactivée, contre 4,5 heures avec l'ANC activée. Cependant, une fois que nous avons lancé le mode LHDC, le niveau d’autonomie a chuté à quatre heures.

La fonction de chargement rapide USB-C s'avère pratique en offrant 10 heures de lecture additionnelles en 10 minutes chrono. Une charge complète n'a pris qu'une heure, bien que OnePlus préfère communiquer sur une fréquence de deux heures. Vous pouvez également charger les Buds Pro en utilisant un téléphone ou un chargeur sans fil certifié Qi.

Faut-il acheter les OnePlus Buds Pro ?

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Achetez-les si...

Vous ne transigez pas sur la qualité sonore

Bien qu'ils ne constituent peut-être pas la paire d’écouteurs sans fil True Wireless parfaite, les OnePlus Buds Pro offrent une expérience audio très agréable avec d'excellentes basses.

Vous possédez un smartphone OnePlus récent

Pour profiter de toutes les fonctionnalités des OnePlus Buds Pro, comme les modes LHDC ou faible latence et le son Dolby Atmos, vous devez posséder l’un des derniers fleurons OnePlus (OnePlus 7 et versions ultérieures).

Vous n’aimez pas perdre votre temps

Il vous suffit d’une heure pour recharger pleinement vos écouteurs sans fil OnePlus, de quoi vous garantir jusqu’à 24 heures d’écoute non-stop. Tandis qu’une session de chargement rapide de 10 minutes vous permet de bénéficier de 10 heures de lecture audio en extra.

Ne les achetez pas si...

Vous recherchez des écouteurs plus élégants

Le boîtier des OnePlus Buds Pro se révèle fade. S’il vous faut des écouteurs au design plus original, les Nothing Ear 1 feront meilleure impression.