Les MacBook M1 s’affichent sur Amazon au prix le plus bas

Amazon vient de baisser les prix de la gamme récente de MacBooks M1, proposant des réductions de 100 € sur les modèles Air et Pro les plus généreux en stockage. Il s’agit des prix les plus bas jamais observés sur ces Ultrabooks Apple. Jusqu’ici, vous deviez compter sur des offres promotionnelles de 25 € et de 80 €, respectivement sur les MacBook Pro M1 et MacBook Air M1 de 512 Go.

Si vous recherchez une puissance de traitement sans faille, vous invitant à mettre à profit votre créativité multimédia - le tout avec une capacité de stockage conséquente, pour conserver et éditer vos plus belles productions -, vous ne pouvez mieux tomber. Il faudra cependant réfléchir et agir vite, car il s’agit de bons plans limités dans le temps. D’autres baisses de prix devraient être effective au cours de 2021, mais vous aurez certainement à patienter jusqu’à la rentrée et les ventes flash folles de l’Amazon Prime Day pour en profiter.

Cela vous semble trop loin ? Jetez de nouveau un œil sur la sélection ci-dessous.

Les meilleures promos MacBooks du jour :

M1 MacBook Air (512 Go): 1399 € 1299 € chez Amazon

Ce n'est pas seulement le meilleur ordinateur portable qu'Apple ait jamais fabriqué, c'est aussi le meilleur ordinateur portable que vous puissiez acheter en ce moment. En abandonnant les processeurs Intel, le MacBook Air goûte à des performances ultimes, lui permettant de prendre en charge des tâches jusqu’ici laissées au MacBook Pro - comme l’édition de vidéos 4K. Il demeure l’un des portables les plus fins et légers, tout en se vantant désormais d’un niveau d’autonomie amélioré de 11 heures. Voir l'offre

MacBook Pro M1 (512 Go): 1679 € 1575 € chez Amazon

Le MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) n'a peut-être pas fait l'objet d'une refonte massive côté design, mais il compense avec des performances et une durée de vie de la batterie nettement améliorées. L’insertion de la nouvelle puce M1 de 5nm, conçue en interne, a transformé la référence - déjà premium d’Apple - en ordinateur portable professionnel (et compact) le plus rapide au monde. Pour être plus précis, il l’est trois fois plus que les PC portables Windows de sa catégorie, et 2,8 fois plus rapide que la génération précédente de MacBook Pro. Voir l'offre

Plus de bons plans Apple :