Le Surface Pro 7 passe sous la barre des 800 € grâce à cette superbe réduction

Le Surface Pro 7 bénéficie actuellement d'une remise relativement importante sur Amazon, lui permettant de passer sous les 800 €, à l'approche du Black Friday et du Cyber Monday. Alors que nous attendons des offres promotionnelles d’envergure sur l’ordinateur hybride Surface de 2019, le géant du e-commerce a choisi, ici, d’anticiper la grand-messe des achats high-tech.

Au lieu du prix conseillé de 875 €, vous pouvez acquérir ce PC 2-en-1 populaire pour moins de 790 €. Un tarif pour lequel vous obtenez un processeur Core i3, un SSD de 128 Go et l’écran PixelSense de 12,3 pouces. A noter que la version Core i5, doublant la mémoire vive disponible, vous fera économiser 74 € ou 132 € si vous incluez le clavier Type Cover et le stylet dans le pack. Ces deux modèles plus puissants sont respectivement vendus 994,99 € et 1195,99 €.

Ce n’est pas le plus bas prix constaté sur cette édition i5, puisqu’au mois de juin, nous vous proposions déjà ce Surface Pro 7 à 849 € (au lieu de 1 069 €). Un tarif que nous retrouverons peut-être au cours de la Cyber Week.

Surface Pro 7 | i5, 8Go RAM, SSD 128 Go | 994,99 € chez Amazon

La tablette 2-en-1 de Microsoft, destinée aux professionnels, enregistre des gains de performances considérables comparés au Pro 6, avec l’intégration d’un nouveau processeur Intel Core i5 gravé en 10 nm. Attendez-vous à une tablette beaucoup plus rapide pour exécuter à la fois des tâches bureautiques courantes comme des applications et des jeux nécessitant un moteur graphique plus élevé. Cerise sur le gâteau : la présence de la carte vidéo Iris Plus G4 adaptée pour le streaming vidéo en définition Full HD.Voir l'offre