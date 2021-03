Besoin d’espace pour stocker vos jeux Xbox Series X ? La carte extensible 1 To de Seagate est disponible au meilleur prix

Si la capacité de stockage de votre nouvelle console Xbox Series X ou S arrive déjà à saturation, sachez qu’Amazon vient de publier une offre promotionnelle qui pourrait vous sauver la mise. Le géant du e-commerce baisse en effet le prix de la carte d’extension de stockage Seagate et vous donne accès à un bonus d’un téraoctet pour compiler tous vos jeux next-gen favoris sur Xbox. Cette carte s’avère actuellement disponible à moins de 220 €, et c’est le meilleur prix jamais enregistré pour ce produit.

Manquer d’espace libre est un inconvénient qui intervient assez rapidement sur les dernières consoles de Microsoft. La Xbox Series X dispose de 802 Go de stockage utilisable, tandis que la Xbox Series S se limite à 364 Go.



L’ajout d’une carte d'extension de stockage Seagate 1To devient vite une solution incontournable, particulièrement si vous installez des jeux gourmands comme Call of Duty: Black Ops Cold War qui réclame plus de 188 Go pour fonctionner correctement. Cet élément plug and play est on ne peut plus simple à activer, il suffit de le glisser à l'arrière de l'une ou l'autre des consoles next-gen et le tour est joué.

La carte d'extension correspond aux spécifications du disque interne de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, ce qui signifie que vous pouvez stocker vos jeux optimisés pour la Xbox Series X/S à partir de ce dernier.

Carte d'extension de stockage Seagate 1 To pour Xbox Series X/S : 249,99 € 218,99 € chez Amazon

Économisez 12% sur ce support de stockage Seagate, plus que pratique si vous possédez l’une des deux ultimes consoles de Microsoft. C'est le prix le plus bas que nous ayons référencé sur ce modèle, à ce jour. Voir l'offre

