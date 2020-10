Télétravail : profitez d’une remise exceptionnelle de 95% sur le logiciel RemotePC

TechRadar s'associe à l’éditeur iDrive pour vous offrir un abonnement annuel exceptionnel au logiciel d’accès à distance RemotePC. Cette promotion, limitée dans le temps, vous permet d’utiliser l’application sur 10 ordinateurs maximum, pour un montant mensuel de 3,48 $ (environ 3,10 €). Soit une économie de 792,24 $ (ou 700,40 €) sur un an. Si vous recherchez une solution de bureau à distance puissante et riche en fonctionnalités pour des raisons personnelles ou professionnelles, c'est une excellente opportunité.

Un logiciel de bureau à distance comme RemotePC permet aux salariés d’une entreprise de se connecter facilement et en toute sécurité à leur poste de travail, où qu'ils se trouvent dans le monde. De quoi donner à vos équipes une plus grande flexibilité. C’est une application d’autant plus pratique en ces temps de pandémie mondiale où le télétravail est fortement recommandé. Des milliers d'entreprises se tournent aujourd’hui vers ce type de passerelle pour maintenir leurs activités quotidiennes.

Nous avons évalué RemotePC plus tôt cette année et nous avons été particulièrement impressionnés par la variété des services mis à disposition par ce dernier. En termes d’ergonomie, de sécurité, de facilité d'utilisation, de prix et d'assistance, RemotePC a obtenu les meilleures notes de notre rédaction dans tous les domaines.

RemotePC | 3,48$/mois (au lieu de 69,50$/mois) | 12 mois | 10 ordinateurs Cette réduction accordée aux lecteurs de TechRadar Pro est une option fantastique pour les petites entreprises qui souhaitent investir dans une solution de bureau à distance. Grâce à une économie de 95 %, votre société peut profiter de toutes les fonctionnalités de RemotePC à un prix mensuel inférieur à celui d'un abonnement Disney+. Ne manquez pas cette offre limitée dans le temps !Voir l'offre

Quels sont les avantages de RemotePC ?

L'un des plus grands avantages de RemotePC est sa sécurité renforcée. Comme mentionné dans notre test complet, RemotePC dispose du cryptage TLS v 1.2/AES-256 protégeant tout accès distant aux ordinateurs et tout transfert de fichiers, ainsi que d'un pare-feu et de serveurs proxy. L'accès à chaque ordinateur est protégé par une clé personnelle, qui agit comme un second mot de passe pour l'utilisateur.

RemotePC est également doté de nombreuses options utiles comme l’accès à des salons de visioconférence, le transfert de fichiers simplifié par drag & drop ou l’impression de documents à distance. Enfin, il est même possible d’échanger avec vos collaborateurs en utilisant la réalité augmentée.

L’application fonctionne sur toutes les plateformes communes, y compris Windows, macOS, Linux, iOS/iPadOS et Android.