Jusqu’à 25% de réduction sur les caméras de surveillance Arlo Essential

Les meilleures caméras de surveillance résidentielle vous permettent de vous absenter de votre appartement ou maison en gardant l’esprit tranquille. Bien sûr, un tel système de sécurité s’avère coûteux, donc une bonne affaire est toujours la bienvenue. Amazon vient de réduire le prix du modèle Arlo Essential, en faisant l’un des plus abordables à ce jour.

En France, cette caméra Wi-Fi passe ainsi à moins de 120 €, et mieux encore, vous réaliserez une économie de 100 € si vous optez pour le pack de trois. Ce n'est pas le prix le plus bas que nous ayons enregistré sur les produits Arlo - qu’il est toujours primordial de se procurer pendant le Black Friday.