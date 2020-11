Besoin de 2 To de stockage ? Obtenez-les à vie et à prix réduit pendant le Black Friday

Sauvegarder tous vos fichiers et les garder en sécurité est désormais moins cher que jamais en ce Black Friday grâce à pCloud, l'expert du stockage en ligne. Cette réduction exceptionnelle vous permet de profiter du service Lifetime Premium à partir de 175 €. Vous ne paierez qu’une seule fois (sans abonnement donc) et bénéficierez d’un espace de stockage à vie sur pCloud.

Deux options sont possibles : la première inclut 500 Go de stockage et vous coûtera 175 € au lieu de 480 €. La seconde est plus généreuse puisqu’elle comprend 2 To pour seulement 350 €, contre 980 € à l’origine. Ces remises respectives de 65 et 75% sont valables jusqu’au 29 novembre 2020.

Mieux encore, pCloud facilite la récupération de vos fichiers depuis vos espaces Dropbox, OneDrive, Google Drive, mais aussi depuis Facebook et Instagram. Vos documents sont ensuite sécurisés via la protection des canaux TLS/SSL et un chiffrage 256-bit AES. Il est même possible de lire directement vos vidéos depuis l’espace de stockage grâce à un lecteur multimédia intégré.

pCloud Lifetime Premium: 480 € $175 € sur pCloud

Le partage régulier de fichiers volumineux peut être difficile et prendre beaucoup de temps. Cette formule de stockage en ligne vous garantit 500 Go dans le Cloud, totalement sécurisés, avec une gestion des plus simples et rapides.

pCloud Lifetime Premium Plus: 980 € 350 € sur pCloud

Un paiement unique pour 2 To de stockage et d'autres fonctionnalités étonnantes, idéal pour les utilisateurs qui échangent régulièrement des fichiers volumineux.

Pourquoi devriez-vous choisir pCloud ?

pCloud propose ici une offre équilibrée, sans abonnement. Avec cette plateforme cloud sérieuse, vous payez en une seule fois et bénéficiez à vie d’un des plus importants volumes de stockage disponibles sur ce marché.

L’interface de pCloud est incroyablement basique et accessible pour tous, par le biais de multiples fonctionnalités avancées. Celles-ci comprennent le partage de liens, les demandes de fichiers, la protection des canaux TLS/SSL pour la sécurité et l'accès hors ligne. Vous pouvez télécharger des fichiers volumineux, sans limite de taille et les récupérer tout aussi facilement.