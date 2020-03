Project xCloud : la plateforme cloud gaming de Microsoft arriverait sur Windows 10 d'un jour à l'autre

Il semble que Microsoft soit dans les starting-blocks pour accueillir Project xCloud sur PC. L’an dernier, la firme de Redmond avait confirmé déjà que son service de cloud gaming serait disponible sous Windows 10. Mais jusque récemment, Project xCloud - encore en version bêta - ne permettait de jouer en streaming uniquement sur les appareils mobiles Android et iOS.

C’est finalement le patron de la filiale Xbox, Phil Spencer, qui a malgré lui divulgué le nouveau support opérationnel de Project xCloud. Un utilisateur actif de Reddit, dont l’identifiant est « An Xbox Dude », a en effet publié une photo de Spencer en train de jouer chez lui, sur une interface affichant l’appellation « Xbox Game Streaming (Test App) ». Xbox Dude, qui se prétend ami proche de Phil Spencer, aurait ainsi laissé fuiter le premier visuel de la plateforme xCloud Windows.

Cette indiscrétion n’est qu’une demi-surprise. En novembre dernier, Microsoft a confirmé qu'elle introduirait xCloud sur les PC Windows courant 2020 : « Project xCloud arrive sur Windows 10. Nous collaborons actuellement avec un large éventail de partenaires pour rendre le streaming de jeux vidéo disponible sur de multiples appareils mobiles et PC ». Tous les jeux vidéo PC et Xbox Game Pass seraient exécutables via le service de cloud gaming.

Un lancement le 18 mars ?

Cette fuite Reddit annoncerait toutefois que xCloud arriverait sous Windows 10 plus tôt que prévu. Microsoft pourrait présenter la solution PC dès le début de la semaine prochaine. Une nouvelle qui aurait certainement dû tomber pendant la GDC 2020, annulée en raison de l'épidémie de coronavirus. La société a promis d’en dire plus sur sa plateforme de streaming, au cours d’une conférence en direct intitulée « Xbox Series X + Project xCloud = A New Chapter in Gaming ». Celle-ci se tiendra le 18 mars prochain.

Si c'est le cas, Microsoft s’avancera probablement sur le type de performances que les joueurs PC peuvent attendre du service. xCloud est actuellement limité à une résolution de 720p, ce qui, bien que suffisant sur un appareil Android ou iOS de poche, ne risque pas de faire des ravages sur les ordinateurs portables et les écrans à haute définition.

L'arrivée apparemment imminente de xCloud sur PC reste une nouvelle excitante pour beaucoup. Surtout compte tenu des problèmes de stabilité et de performances dont souffre son principal rival, Google Stadia. Microsoft a adopté une approche différente de Google avec un déploiement lent et régulier. Et cela semble porter ses fruits.