L'iPad OLED toujours présent dans le calendrier des sorties Apple - mais c'est un long chemin à parcourir

De nombreuses rumeurs concernant la sortie prochaine d’un nouvel iPad Pro avec écran OLED ont fleuri en 2021. La dernière fuite en date laisse entendre qu’Apple continuerait de plancher sur un tel modèle… mais que celui-ci ne serait pas commercialisé avant 2024.



Cette information provient du site d'actualités sud-coréen The Elec, qui fournit souvent des révélations exclusives basées sur des sources provenant des usines de production locales. Quelques mois après avoir déclaré que le lancement d’un iPad Pro OLED n'était plus envisageable, The Elec vient de revenir sur ses positions. Enfin, partiellement.

Vous voyez, Samsung Display fabrique des dalles OLED (il s'agit d'une branche de la société différente de celle qui conçoit les smartphones Galaxy), et il semble qu'il existe une véritable dynamique entre Apple et cette société, concentrée sur la production massive d’écrans pour iPad.

Après que ladite production en série d’iPads OLED aient été annulée à la fin de l’année 2021, en raison de l'incapacité d’Apple à réaliser des bénéfices via ce produit spécifique - la firme de Cupertino était également mécontente du rendu final -, The Elec mentionne divers correctifs émis par Samsung pour garantir un déploiement plus économique (pour Apple) et définitivement fiable. Les iPads OLED reviennent donc discrètement en vitrine de l’agenda Apple.

L’écran OLED attendu arrivera apparemment en usine d’ici 2023, de sorte que les futurs iPads mis à niveau n'apparaîtront probablement pas avant 2024, voire plus tard. Si Apple et Samsung Display maintiennent des relations stables.

Les iPads ont-ils vraiment besoin d'écrans OLED ?

Il convient de souligner que The Elec fait référence à une série globale sous le terme “iPad OLED” et non à une gamme en particulier. L’iPad Pro haut de gamme semble le plus à même d’être concerné, mais rien n’interdit l’arrivée prochaine d’iPad Air, iPad 10.2 et même iPad mini disposant d’un écran OLED à terme.

L'OLED est une technologie d'affichage que l'on retrouve souvent dans les téléviseurs, les smartphones et les tablettes. Elle est généralement considérée comme préférable à l'écran LCD, car elle permet d'obtenir de meilleures couleurs et un meilleur contraste, bien que l’écran soit parfois plus difficile à visionner en plein air.

Les iPads utilisent généralement des écrans LCD, à l'exception de l'iPad Pro (2021) qui est équipé de mini-LED, et nous ne sommes pas totalement convaincus que la plupart des utilisateurs Apple ciblés ici aient vraiment besoin, ou se soucient, du passage à l'OLED.

Étant donné que les iPads constituent déjà les challengers sur le marché des tablettes tactiles, il paraît évident que le grand public reste assez friand de leurs écrans LCD. Tant et si bien que le coût supplémentaire généré par l’approvisionnement en dalles OLED pourrait s’avérer difficilement envisageable par les mêmes consommateurs.

La seule exception concerne l'iPad Pro, plutôt réservé aux professionnels de la création. Au sein de ce modèle, les avantages de l'OLED - notamment l'optimisation des couleurs et du contraste - pourraient s’avérer utiles aux concepteurs de contenus comme les graphistes, les vidéastes et les journalistes mobiles.