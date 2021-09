Pokemon Unite débarque sur mobile aujourd'hui, mais vous devrez attendre votre tour pour y jouer

On peut dire sans se tromper que Pokemon Unite est l'un des jeux mobiles les plus attendus cette année - le portage adapté du célèbre jeu Switch a enregistré au moins 5 millions de préinscriptions, selon l’éditeur lui-même, et il est maintenant possible de le télécharger sur appareils Android ou iOS.

Il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée au sein du Google Play Store ou de l’App Store, et d’appuyer directement sur le bouton Installer. Si vous vous étiez pré-enregistré au préalable, Pokemon Unite se téléchargera automatiquement sur votre smartphone (ou votre tablette).



Pokemon Unite est ce qu'on appelle une arène de combat en ligne multijoueur (ou MOBA). Deux équipes de cinq joueurs s'affrontent pour gagner un maximum de points en capturant des Pokémons puis en les lançant pour combattre - il est opérationnel sur Switch depuis deux mois maintenant, et fédère plus de 9 millions de joueurs.

Le multijoueur est-il maudit sur mobile ?

Cependant, cette frénésie risque de s’avérer plus problématique sur mobile. En effet, les jeux en ligne utilisent des "serveurs" pour accueillir les joueurs. Lorsque vous démarrez le jeu sur votre appareil, vous vous connectez à ce serveur pour lancer une partie. Cependant, un serveur ne peut accueillir qu'un nombre limité de joueurs, et lorsque trop de joueurs tentent de se connecter, le titre peut planter ou mettre les participants sur liste d’attente.



Nous avons subi cela à maintes reprises, plus récemment avec The Witcher: Monster Slayer, un jeu AR à la Pokemon Go dans lequel vous vous promenez dans votre rue et chassez des goules ou autres monstruosités. Le jeu, extrêmement populaire à son lancement, a mis de nombreux joueurs sur la touche - avec des problèmes de connexion intempestifs. Certains ont dû patienter plus d’une demi-journée pour obtenir le privilège de le tester quelques minutes.

Aussi, le jour du lancement de Pokemon Unite, la demande (et donc l’occupation des serveurs) pourrait fluctuer au fur et à mesure que chaque nouveau pays accède au jeu. Bien sûr, cette demande s’amenuisera naturellement au fil des semaines, et les joueurs les plus téméraires pourront dès lors enchaîner les combats sans le moindre souci.

Concernant Pokemon Unite, nous imaginons que quelques heures suffiront pour fluidifier les serveurs. Donc, si vous ne réussissez pas à vous connecter au cours de la journée, attendez trois ou quatre heures et réessayez.