Pixel : une version bêta exclusive d'Android apporte l'audio spatial sur plusieurs modèles

La première version bêta d'Android 13 QPR2 (Quarterly Platform Release) est actuellement disponible pour certains modèles spécifiques de Google Pixel, nous donnant un aperçu des fonctionnalités et des ajustements qui devraient éventuellement arriver sur plus de téléphones Android.

Les smartphones qui obtiennent la bêta, selon la page Android Developer de Google (s'ouvre dans un nouvel onglet), sont les Pixel 4 (4a et 4a 5G), Pixel 5 (le modèle de base et 5a), la série Pixel 6 et la série Pixel 7. Les notes de publication ne disent rien sur le contenu de la version, mais le célèbre expert Android Mishaal Rahman a tout décomposé dans un long fil de discussion Twitter (s'ouvre dans un nouvel onglet). Tout ce qui se trouve dans la version bêta peut être divisé en deux catégories : les changements de conception que tous les appareils Pixel répertoriés recevront et les fonctionnalités exclusives à quelques-uns.

Pour commencer, le mode bureau sur Android 13 a obtenu des "options de fenêtrage améliorées" via une nouvelle barre de titre qui facilite le déplacement des fenêtres sur l'écran, le retour à une page précédente ou l'ouverture d'une barre d'outils. Cette fonctionnalité est toutefois assez boguée. Rahman a posté une vidéo (s'ouvre dans un nouvel onglet) dans laquelle il fait glisser une fenêtre en mode bureau pour qu'elle se bloque au bout de quelques secondes.

Des changements généralisés

En ce qui concerne les autres changements notables, Health Connect est désormais une application préchargée qui vous permet de regrouper toutes vos données de santé personnelles provenant de plusieurs sources dans une seule application.

Une nouvelle "barre des tâches transitoire" fera apparaître la barre de navigation de la page d'accueil du Pixel dans les apps de navigation (peut-être d'autres aussi) chaque fois que vous glisserez vers le haut depuis le bas. Comme son nom l'indique, la barre des tâches est temporaire et se rétracte rapidement vers le bas afin de ne pas distraire. Google revient à un design plus ancien avec les volumes de sonnerie et de notification désormais séparés. Pendant des années, vous ne pouviez pas les régler individuellement, il est donc bon de voir ce retour.

Une chose qui n'a pas été mentionnée dans le fil de discussion de Rahman est que les applications sur l'écran d'accueil disposent d'un espace supplémentaire autour d'elles (s'ouvre dans un nouvel onglet). Cela signifie qu'il y aura moins d'espace sur le launcher et que vous devrez peut-être faire défiler l'écran plus loin pour trouver l'application que vous voulez, mais cela rend le menu moins encombré.

Des fonctionnalités exclusives

Certaines des fonctionnalités les plus intéressantes sont sans doute celles qui sont exclusives à certains modèles. Le Pixel 6 Pro, par exemple, dispose d'un pilote d'affichage mis à jour permettant aux utilisateurs de sélectionner une "option de résolution d'écran 1080p", qui est inférieure à la résolution native de 1440p. Cette option pourrait augmenter l'autonomie de la batterie. De même, l'audio spatial arrive sur le 6 Pro aux côtés du modèle de base Pixel 6, du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro, coïncidant avec l'arrivée de la fonctionnalité sur les Pixel Buds Pro le mois prochain (s'ouvre dans un nouvel onglet).

La version bêta ne s'arrête pas là, mais ce sont les points les plus importants. On ne sait pas si et quand ces fonctionnalités seront lancées officiellement, mais Rahman affirme que la bêta aura une version stable dans le courant du mois de mars. Si vous voulez essayer la bêta, vous pouvez rejoindre le programme Android Beta pour Pixel (s'ouvre dans un nouvel onglet) sur le site Web de Google, puis l'installer via les paramètres. Google indique dans les notes de publication que la version bêta a quelques problèmes de performance et de stabilité, donc soyez attentif à cela lorsque vous l'essayez.