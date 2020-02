PGA Tour 2020 : comment regarder en direct le meilleur circuit de golf, sur votre smartphone, votre TV ou votre ordinateur ?

L’événement Honda Classic se déroule actuellement au PGA National Resort & Spa de Palm Beach, en Floride. Il se terminera dimanche 1er mars avec une prime magistrale de 8 millions de dollars pour le vainqueur. Le prochain grand tournoi du calendrier 2020 est le Arnold Palmer Invitational qui se déroulera du 5 au 8 mars. Après quoi, les meilleurs golfeurs du monde devraient se retrouver pour le prestigieux Player's Championship qui débutera le 12 mars.

Regarder le PGA Tour en ligne ou en direct sur son téléviseur s’annonce souvent plus long et plus complexe qu’un parcours de 18 trous. Ce guide existe pour vous aider à suivre le plus impressionnant championnat de golf américain, où que vous soyez sur la planète.

Au cours de cette saison, l'Irlandais du Nord Rory McIlroy a pris un excellent départ, se hissant - pour l’instant - en tête du classement mondial. Toutefois, il est talonné de près par le nerveux Jon Rahm Rodriguez et un trio extrêmement talentueux : Brooks Koepka, Justin Thomas et Dustin Johnson. Tiger Woods rôde également dans le TOP 10 et pourrait s’avérer dangereux pour tout ce beau monde. Il suffirait d'une solide performance de la Légende pour remporter sa 83e victoire sur le PGA Tour. Un record.

Sur quelle chaîne regarder le PGA Tour en France ?

Le tournoi Honda Classic est disponible en intégralité sur la chaîne Golf+ du bouquet Canal Plus. Vous pouvez vous abonner au pack Sport pour un tarif promotionnel de 20 € par mois (au lieu de 30 €). Et ce sans engagement. Les trois tours de l’Honda Classic sont diffusés en direct, chaque jour du 28 février au 1er mars, à partir de 6 heures du matin, heure de Paris.

Si vous êtes en déplacement pendant le championnat, dans un autre pays, voir un fuseau horaire différent, il est possible de ne manquer aucun birdie ou triple bogey, en passant par un service VPN. Ce dernier vous permettra d’accéder légalement au contenu de votre pays d'origine ou à celui d’autres régions du monde, en évitant le géo-blocage s’il existe.

Nous avons testé les meilleurs VPN actuellement présents sur le marché, et nous préférons de loin l’offre d’ExpressVPN pour sa simplicité d’usage, ses connexion fiables et sa garantie de remboursement sous 30 jours. Avec 3 mois GRATUITS offerts si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous auriez tort de vous en priver. Une fois ExpressVPN installé, lancez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site de MyCanal, connectez (ou inscrivez) vous puis rendez-vous sur la chaîne Golf+. Vous préférez apprécier le PGA Tour en VO ? Le PGA Tour est également programmé sur le site de live-streaming sportif Fubo TV. A noter qu’une offre d’essai gratuit d’une semaine est accessible sur ledit site.



Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.