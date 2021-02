La pénurie de Nvidia RTX 3060 Ti pourrait s'aggraver, Inno3D ayant apparemment abandonné ses modèles personnalisés

Les modèles Nvidia RTX 3060 Ti auraient été abandonnés par le fabricant de cartes graphiques Inno3D, ce qui jette un doute supplémentaire sur l'état des stocks concernant le GPU Ampere.

VideoCardz rapporte la communication du détaillant néerlandais Azerty sur l’abandon de la production des Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 (ainsi que les versions RTX 3070 Twin X2), transmettant la mauvaise nouvelle à chaque client ayant précommandé ces produits.

Le message d’Azerty suggère une évolution inquiétante des stocks : « Malheureusement, Inno3D a annoncé ce matin que les séries Twin X2 des 3060 et 3070 ont été immédiatement arrêtées et que les cartes ne seront donc plus livrées ; elles ne fourniront pas non plus de successeur ou de substitut, étant donné que la demande pour les autres cartes RTX 3000 ne peut être satisfaite pour le moment ».

Quelle disponibilité pour les autres RTX 3000 ?

Ce qui reste flou, comme le fait remarquer VideoCardz, c'est de savoir si tous les modèles 3060 Ti d'Inno3D seront annulés, ou si les variantes Twin X2 OC (overclockées) s’avèrent toujours en cours de développement. La théorie la plus probable veut que le fabricant de cartes graphiques (et peut-être d'autres) a choisi de se concentrer sur l’édition la plus chère où se trouve la plus grande marge bénéficiaire. Aussi, en raison de la rareté du stock de GPU, la société a simplement renoncé à produire la version basique de la 3060 Ti. Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais elle présente un certain sens.

Les modèles Twin X2 et Twin X2 OC de la RTX 3060 Ti d'Inno3D sont toujours répertoriés sur le site web du fabricant au moment où nous écrivons ces lignes (à côté des versions RTX 3060 encore inédites, il faut le noter).

D'autres rapports circulent sur Reddit, comme celui d'un grand détaillant d'Europe occidentale qui signale la faible disponibilité du RTX 3060 Ti. Selon ce détaillant, Alternate, l'offre de cartes graphiques Nvidia Ampere continuera de se détériorer tout au long du premier trimestre 2021. Les GPU RTX 3060 Ti et RTX 3080 s’avéreront dès lors « très peu disponibles ».

Le sort des RTX 3070 et RTX 3090 se révèle un peu plus clair, car ils seront « livrés en petites quantités ». Même si cela semble toujours peu optimiste - il y a apparemment moins de commandes en cours pour ces dernières cartes chez le détaillant en question.

La RTX 3060 standard est censé sortir en boutique plus tard en février. Nous ne savons pas exactement de quel niveau d’approvisionnement elle bénéficiera, mais vu le tableau général brossé ici, nous ne retenons pas notre souffle.