Le patch v1.1 de Cyberpunk 2077 est en ligne pour PC et consoles - mais la grogne des joueurs persiste

Cyberpunk 2077 a reçu son premier patch de 2021. Une bonne nouvelle ? Oui et non, la nouvelle version 1.1 continuant de recevoir des plaintes et des commentaires négatifs des joueurs de la première heure. Le patch délivre tout de même une série d'améliorations visant à stabiliser le gameplay comme les performances graphiques, quel que soit le support de jeu.

CD Projekt Red affirme avoir optimisé l'exploitation de la mémoire vive, ce qui devrait se traduire par des déplacements (particulièrement ceux des véhicules) et des cinématiques plus fluides, ainsi que des environnements plus détaillés. L’éditeur garantit également avoir « réglé les problèmes de démarrage du jeu, liés au chargement du cache sur les cartes graphiques Nvidia ».

Nous comptons, par ailleurs, des correctifs spécifiques à la PS4, incluant la résolution des plantages au sein de la console, mais aussi une optimisation des foules générées sur PlayStation 4 Pro et PlayStation 5.

Sur Xbox One, CD Projekt Red a tenté d’octroyer plus de mémoire vive pour la création de personnages, la représentation des reflets, le balayage de la caméra, l’optimisation de l’inventaire et de la carte.

Enfin sur Stadia, la principale correction consiste à modifier les « paramètres de zone morte pour être plus réactif », et certains problèmes de textures corrompues ont été résolus.

Le patch 1.1 effectue un travail impressionnant sur le volume des sauvegardes, qui délivraient précédemment un surplus de données. Toutefois, comme le note l’éditeur, « ce patch ne corrigera pas les fichiers de sauvegarde PC corrompus avant la mise à jour 1.06 ».

Plus de problèmes

Comme on pouvait s'y attendre, la sortie de la version 1.1 de Cyberpunk 2077 a suscité des réactions mitigées, et certains commentaires légèrement inquiétants ont été faits sur Twitter et sur les forums de CD Projekt Red au sujet de nouvelles anomalies.

Ainsi, les dialogues avec Goro Takemura semblent aujourd’hui tronqués, bloquant par la même occasion quelques quêtes - comme l’évoquent les tweets ci-dessous (avec une solution possible).

A quick fix would be loading a previous save (this usually solves bugs in this game). In particular, right after the initial conversation with Takamura in Jig-Jing Street. Skipping the time for 24 hours solves the issue. pic.twitter.com/p3oeS2LxKgJanuary 23, 2021

Reste le plus inquiétant : pour quelques utilisateurs, Cyberpunk 2077 ne fonctionne plus du tout après l’installation du correctif : « Attendez, je ne peux plus démarrer le jeu après avoir téléchargé ce patch ». Et un autre d’ajouter : « Pareil pour moi. Je retourne sur la version 1.06 ».

Un membre du forum conseille de supprimer tous les mods qu'ils ont installés, et vérifier l'intégrité des fichiers du jeu sur Steam (en supposant qu'ils jouent sur cette plate-forme, bien sûr), avant d'essayer de relancer Cyberpunk 2077 post-patch.