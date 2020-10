Panasonic Lumix GH6 : l’appareil photo pour vidéastes lancé en août ?

La stratégie commerciale de Panasonic favorise de plus en plus sa gamme d'appareils photo plein format sans miroir. Ainsi le constructeur fait-il tout juste attention à ses modèles embarquant un capteur 4/3. Rappelons que les appareils photo les plus récents de la gamme MFT de Panasonic ont été annoncés fin 2017 (le Lumix G9) et en janvier 2018 (le Lumix GH5S).

Le GH5S et son aîné, le GH5 de 20,3 Mpx, ont longtemps compté parmi les meilleurs appareils vidéo 4K en circulation. Les plus vidéastes d’entre nous attendent donc avec impatience un nouveau modèle de ce type, avec des composants bien plus puissants.

Panasonic devait annoncer le GH6 lors de la Photokina 2020 en mai. Mais la pandémie actuelle de coronavirus a conduit à l’annulation de l’événement, contraignant le géant japonais à revoir ses plans. Selon des rumeurs plus récentes, Panasonic présenterait le GH6 en août ou septembre, avec une date de sortie potentielle fixée au début de l’année 2021.

La même source d’information prétend que le GH6 embarquera un nouveau capteur MFT Sony haute résolution avec une résolution de 41 Mpx - des chiffres qui sont totalement inédits dans le monde du MFT.

Tireur(s) d'élite ?

Si cette fuite se révèle légitime, nous n'allons pas voir un seul modèle de GH6… mais trois. Tous partageant le même capteur Sony IMX594CQR 41 Mpx mais avec des résolutions vidéo différentes. Ces appareils photo auraient pour dénominations GH6, GH6V et GH6X.

Le post Facebook à l'origine de cette spéculation mentionne la possibilité d’une durée de vie de la batterie revue à la hausse et d’un système autofocus bien plus rapide. Un tout nouveau système de stabilisation de l'image à l'intérieur du boîtier (IBIS) est également attendu dans les prochains appareils photo. Les capacités vidéo incluraient la capture RAW pour des séquences en 4K et 6K, avec une possibilité d’enregistrement vidéo en 8K également.

Cependant, rien n'indique que ces rumeurs aient été (ou puissent être) vérifiées, nous suggérons donc de prendre cette nouvelle avec d’énormes pincettes. Ou d'attendre patiemment que Panasonic fasse une annonce officielle.