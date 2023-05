OpenAI : l'application ChatGPT dépasse les 500 000 téléchargements en moins d'une semaine

La semaine dernière, OpenAI lançait gratuitement l'application ChatGPT sur iOS. Cet ajout fut plus que bienvenu, Meta ayant constaté que de fausses versions de ChatGPT pullulaient sur Facebook. Et le chatbot d'OpenAI, qui en est déjà à sa quatrième version , semble rencontrer un franc succès. L'application n'est pourtant disponible uniquement aux États-Unis, mais devrait être étendue à une dizaine d'autres pays dans un futur proche.

L'application ChatGPT d'OpenAI a ainsi surpassé la plupart de ses rivales, y compris d'autres applications populaires d'IA et de chatbot, ainsi que les applications Bing et Edge de Microsoft. Ces deux derniers ont bénéficié respectivement de 340 000 et 335 000 téléchargements sur iOS et Android au cours de leurs meilleures périodes, loin derrière ChatGPT, pourtant indisponible sur Android. Cependant, Bing et Edge devancent toujours ChatGPT si l'on considère l'ensemble des téléchargements.

ChatGPT : un démarrage fulgurant

De plus, d'autres applications d'IA connaissent un fort engouement. On peut citer ChatOn - AI Chat Bot Assistant (610 000 installations), AI Chatbot - Nova (680 000 installations) et Chat with Ask AI (1,4 million d'installations). Cependant, considérant la rapidité avec laquelle ChatGPT a pu dépasser le demi-million d'installations, le chatbot d'OpenAI pourrait bientôt battre ces rivaux.

ChatGPT a également surpassé d'autres applications de chatbot IA aux États-Unis, dont beaucoup ont été nommées de manière générique afin de capitaliser sur les recherches mots-clés tels que "AI" et "chatbot" sur l'App Store. ChatGPT d'OpenAI s'est rapidement retrouvé dans les cinq premiers en termes de téléchargements.

D'ailleurs, ChatGPT se classe deuxième au classement des lancements, toutes applications confondues. Le chatbot d'OpenAI passe juste derrière Truth Social, le "Twitter" de Donald Trump, qui a enregistré 630 000 téléchargements. Et si l'ancien président ne compte pas revenir sur Twitter, Elon Musk, PDG de la plateforme, y soutient ouvertement le candidat conservateur Ron DeSantis pour la course à la présidence américaine.