CES 2021 : ces lunettes connectées Micro LED constituent le prototype le plus cool que nous ayons jamais vu

Vuzix, développeur spécialisé dans la réalité augmentée et les technologies portables, a présenté sa nouvelle paire de lunettes connectées durant le CES 2021. Ce nouveau projet devrait enfin résoudre l'un des plus grands problèmes rencontrés par les lunettes connectées jusqu’ici : le soin de leur apparence.

Grâce à la technologie Micro LED, Vuzix emploie des projecteurs d'affichage ultra fins qui s'intègrent parfaitement de chaque côté du produit pour donner à celui-ci l'apparence d’une authentique paire de lunettes - et non d’un mini-casque de réalité virtuelle. Une évolution qui a tapé dans l’œil (et même les deux) d’une bonne partie du marché (comme le rapporte The Verge).

L’ajout de ces écrans microscopiques a été rendu possible grâce au partenariat signé entre la société américaine et le concepteur chinois Jade Bird Display. Selon les deux associés, les écrans et les lunettes exposés au CES sont les premiers d’une longue série à venir.

Alors, que peuvent faire ces lunettes inédites ? Eh bien, comme les Google Glass, les lunettes intelligentes de Vuzix sont conçues pour refléter les informations provenant de votre smartphone. Cela signifie que les lunettes projettent une image stéréoscopique sur la vitre intérieure des deux verres pour présenter l'illusion d'un objet en 3D devant l'utilisateur. L’application compagnon enverra alors des signaux depuis le smartphone jusqu’aux lunettes pour créer des reproductions virtuelles de cartes géographiques, de discussions ou encore de galeries photo et vidéo.

(Image credit: Vuzix)

Ces lunettes connectées seront de même équipées de haut-parleurs stéréo et de microphones antibruit pour rendre votre voix plus nette et mettre en sourdine l'agitation de votre environnement. Les connectivités Wi-Fi et 4G devront également être prises en charge. Des commandes gestuelles, compatibles avec iOS et Android, permettront enfin d’exécuter vos applications mobiles favorites.

Ces capacités ne sont pas nouvelles, néanmoins il est légitime de féliciter Vuzix pour avoir réussi à les intégrer dans un ensemble aussi soigné - osons dire élégant. Il convient également de noter que la société ne vise pas le grand public comme l'ont tenté d'autres lunettes connectées par le passé. Le modèle de Vuzix est en effet plutôt destiné au marché professionnel, ce qui signifie que nombre de ses caractéristiques ont été conçues pour améliorer efficacement la productivité commerciale ou industrielle des entreprises.

Un gadget en perte de vitesse

Cette réorientation vers le B2B intervient à un moment où l'intérêt pour les technologies de réalités augmentée et virtuelle se dissipe chez les consommateurs. De la même manière que les téléviseurs 3D ont connu une brève période d'hystérie lors de leur premier lancement, les entreprises ont été lentes à adopter des technologies VR/AR réellement intéressantes en dehors du jeu vidéo.

C'est la raison pour laquelle on parle très peu de produits tels que les HoloLens de Microsoft, les lunettes Magic Leap One AR et, bien sûr, une nouvelle génération de Google Glass - ce n'est tout simplement pas un segment que le public considère comme nécessaire et pratique au quotidien.

Pourtant, les principaux acteurs de ce marché espèrent toujours réconcilier les lunettes connectées avec le consommateur. Amazon se lance dans la partie avec ses Echo Frames, Facebook travaille sur un projet de lunettes connectées Ray-Ban, et Apple - évidemment - multiplie les rumeurs sur son prochain prototype AR.