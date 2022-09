Ces baskets sont fabriquées à partir d'émissions de carbone - comment est-ce possible ?

Si vous êtes à la recherche d'une paire de chaussures de course écologiques, la marque sportive suisse On Running vient de lancer les Cloudprime - les premières baskets dont la semelle intermédiaire est fabriquée à partir d'émissions de carbone.

Les équipementiers sportifs sont de plus en plus conscients de l'impact de la fabrication de leurs vêtements et de leurs chaussures sur l'environnement. Une paire de baskets standard est responsable d'environ 13 kg de dioxyde de carbone, ce en tenant compte de la production et de l'élimination des déchets en décharge.

Des entreprises comme ASICS et Lululemon ont pris des engagements en matière de durabilité, promettant de faire en sorte qu'une plus grande partie (entre 75 et 100%) des matériaux utilisés dans leurs chaussures s’avèrent durables. Mais On Running semble se placer en tête du peloton avec ce nouveau modèle.

On Running s'est associé à des entreprises telles que LanzaTech. Celle-ci dispose d’une technologie de capture du monoxyde de carbone émis par des sources industrielles, telles que les aciéries ou les décharges. Cette matière première est ensuite transformée en éthanol liquide, déshydraté pour produire de l'éthylène. Avant d'être polymérisé pour produire la mousse CleanCloud™ EVA - un matériau léger et durable.



Seule la semelle intermédiaire est actuellement conçue de cette manière, toutefois On Running affirme qu'elle travaille à rendre la semelle extérieure et la toile plus durables également. Et il semble que la marque ne s'arrêtera pas là non plus, elle se dit enthousiaste à l'idée de "libérer le potentiel des sources alternatives de carbone" dans les prochaines années.

(Image credit: On Running)

Et côté performances ?

Si elles se présentent durables et légères avant tout, les nouvelles baskets On Running peuvent-elles vraiment rivaliser avec les meilleures chaussures de course disponibles dans le commerce ?

La semelle intermédiaire, avec mousse CleanCloud™ EVA, permet d'amortir le pied - surtout pour les coureurs de longue distance. Tout en absorbant la majorité des chocs, ici le sol est impacté, pas votre pied.

Les matériaux durables commencent à être plus largement utilisés dans les chaussures de sport, AllBirds et ASICS comptant parmi les premiers équipementiers à proposer des modèles écologiques.

On Running n'a communiqué aucune date de sortie pour les Cloudprime, à cette heure. Nous sommes toutefois impatients de les enfiler pour les comparer aux autres leaders du marché.