Ces baskets super légères sont fabriquées à partir de sucre

Si vous êtes soucieux de votre empreinte carbone, y compris lorsque vous marchez, alors les nouvelles baskets d'Asics pourraient mériter votre investissement humain comme financier. Les Gel-Lyte III CM 1.95, dont la sortie est prévue au début de l'année prochaine, se révèlent composées de polyester recyclé.

Une basket standard émet environ 13 kg de dioxyde de carbone en raison des matériaux utilisés et de la manière dont ils sont détruits ou recyclés une fois usés. Les nouvelles baskets Asics n'émettent que 1,95 kg par paire, et de ce fait, elles pourront prétendre au titre de baskets les plus écologiques.

Mais qu'en est-il du sucre susmentionné dans le titre ? Les semelles apparaissent fabriquées à partir d'une mousse à faible teneur en carbone, une fusion de matériaux provenant en partie de la canne à sucre. L'utilisation d'une matière première renouvelable comme la canne à sucre signifie que les chaussures sont plus durables et qu'elles offriront un meilleur confort de course, grâce à leur légèreté.

Les dernières sorties d'Asics, notamment les Asics Metaspeed Edge Plus, montrent que l'entreprise cherche à fournir des chaussures de course toujours plus légères, en supprimant quelques grammes là où elle le peut. Nettement plus légères que les baskets CO2e - déjà plus sveltes que les Adizero X Allbirds 2.94KG CO2E et les Asics Tiger Runner -, vous pouvez les porter au pied si vous prévoyez un marathon, sans vous soucier du poids supplémentaire sur vos pieds.

A post shared by ASICS (@asics) (opens in new tab) A photo posted by on

Et les performances dans tout ça ?

(Image credit: ASICS)

L'engagement d'Asics à réduire ses émissions de CO2 est évidemment une bonne chose, l'entreprise promettant d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Cette chaussure est donc un "pas" prometteur dans la bonne direction.

Cependant, son engagement à alléger ces semelles écologiques indique qu'ASICS a en fait beaucoup réfléchi à cette chaussure du point de vue des performances. Non seulement en la rendant plus durable, mais aussi en utilisant des matériaux qui l'aideront à être plus performante. La semelle en canne à sucre est vendue comm plus confortable, et nous sommes impatients de valider cette affirmation. La tige en polyester recyclé permettra, nous l'espérons, de garder nos pieds au sec lorsque nous courrons au milieu de flaques boueuses.

Le look de la chaussure, avec un talon massif et un design en relief, y compris une structure en ruban, lui donne un aspect esthétiquement agréable. Mais comme il s'agit d'une chaussure d'hiver, nous espérons qu'elle sera proposée en plusieurs couleurs, car le blanc ne le restera pas très longtemps, surtout s'il est utilisé pour le trail running ou dans des conditions pluvieuses.

Les meilleures baskets sur route sont non seulement légères, mais aussi durables et confortables. Ainsi, même si les Gel-Lyte III 1.95 d'Asics représentent un choix hautement durable, elles devront également briller au niveau performances, pour rivaliser avec les meilleures du marché.