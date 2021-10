Une nouvelle Nvidia GeForce RTX 3080 12 Go devrait prochainement faire disparaître la version originale

Il semblerait qu'un nouveau modèle de Nvidia GeForce RTX 3080 se profile à l'horizon, une réédition qui permettrait d’augmenter la VRAM de la carte graphique de 10 à 12 Go.

Cette rumeur a été partagée sur les forums de Chiphell (via un contributeur nommé Vermicelli), premier support à avoir énuméré les différentes versions de GPU à venir. L’arrivée de ce nouveau SKU RTX 3080 suggère que la carte graphique originale sera abandonnée.

Du moins selon VideoCardz, qui affirme que les partenaires du conseil d'administration de Nvidia ont été informés du prochain rafraîchissement, avec des allusions à une possible introduction pendant le CES 2022. C'est à ce moment-là que d'autres GPU comme le GeForce RTX 3090 Ti et le RTX 3070 Ti 16 Go pourraient également faire leur apparition.

Il est enfin question d'un RTX 2060 avec 12 Go de mémoire, qui utiliserait le même PCB que le Nvidia GeForce RTX 2060 Super abandonné. Toujours d’après les mêmes sources.

Pourquoi cette mise à niveau ?

Cependant, la grande question demeure : pourquoi procéder à une mise à niveau aussi spécifique, alors qu’une sortie de la RTX 3070 Ti de 16 Go est envisagée ? Jusqu'à présent, il n’y a aucune réponse concrète de la part des constructeurs tiers, bien que l’augmentation de la VRAM semble être au cœur des enjeux de 2022. A en juger par ce redémarrage de la gamme Nvidia Ampère.

Ce coup de pouce profiterait également à l’exécution plus fluide et plus belle de jeux tels que Far Cry 6. Selon Ubisoft, le titre nécessite 11 Go de VRAM pour exécuter son pack de textures HD optionnel de 35 Go, ce que la RTX 3080 actuelle de 10 Go ne parvient pas à supporter. Ce n'est pas un problème quand on lance le titre en mode 1440p, mais si on augmente la résolution à 4K avec le ray tracing activé, les textures de basse et haute définition commencent à poser problème.

Si l’hypothèse de mise à niveau se confirme, le bus mémoire du GPU passerait de 320 bits à 384 bits, soit une augmentation de la bande passante intéressante pour la carte graphique - bien que les vitesses de mémoire restent similaires à celles du modèle précédent.

Via PCGamesN