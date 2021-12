Cette nouvelle version d'Android 12 rend les smartphones bon marché beaucoup plus rapides

Google a officialisé Android 12 en juin dernier - une mise à niveau du fameux système d’exploitation mobile, globalement réservée aux flagships. Vous possédez un smartphone d’entrée de gamme avec moins de puissance de traitement ? Heureusement pour vous, la société vient de révéler la "Go Edition" adaptée à ce type d’appareils.

Dans l’un de ces derniers communiqués, Google a fourni quelques détails sur les évolutions de l’OS lite depuis Android 11 Go. Outre une exécution plus rapide des applications, Android 12 Go prolongera également le niveau d’autonomie des smartphones les plus abordables. Cela pourrait devenir une aubaine dans certaines zones commerciales, où les appareils mobiles bon marché sont en pleine effervescence.

Comme Google privilégie de longs déploiements, pour éviter un maximum de bugs embarrassants, nous devrions pouvoir télécharger et installer Android 12 Go un peu plus tard en 2022. De même, nous ne savons pas encore quels smartphones seront compatibles ou lancés avec le système d’exploitation allégé.

Quelles sont les nouveautés délivrées par Android 12 Go ?

Selon Google, Android 12 Go propose une expérience plus rapide, plus connectée et plus respectueuse de la vie privée aux utilisateurs. La société affirme que le nouvel OS lancera les applications jusqu'à 30% plus rapidement que l’édition précédente. Tandis que les animations apparaîtront plus fluides.

En outre, la mise à jour devrait comporter l'API SplashScreen d'Android 12, qui permet aux développeurs de customiser l’écran de chargement d’une application, pour vous aider à patienter et ne pas vous retrouver face à un écran vide pendant des heures.

L’éditeur promet également que certains ajustements d’Android 12 Go prolongeront la durée de vie de la batterie des appareils. Pour ce faire, les applications seront mises en hibernation si vous ne les utilisez plus pendant une période prolongée - Google avertira les utilisateurs lorsque cela se produira.

L’application Files by Google bénéficiera aussi d’une mise à jour bienvenue. Elle vous garantira la récupération de fichiers supprimés accidentellement, jusqu’à 30 jours après votre mégarde. L’espace de stockage sera ainsi mieux optimisé à l’avenir.



Android 12 Go offre par ailleurs la possibilité d'écouter toute actualité textuelle et de traduire instantanément le contenu présent à l’écran, dans votre langue préférée. Curieusement, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur l’édition standard d’Android 12.

Les utilisateurs pourront utiliser Nearby Share et Google Play pour partager des données directement avec d'autres appareils. Il sera, de plus, possible de basculer facilement vers un profil d'invité avant d’effectuer un tel partage, ainsi que de réinitialiser instantanément ce profil a posteriori.

Enfin, le nouveau tableau de bord de confidentialité d'Android 12 fait également son apparition sur cette version édulcorée du système d'exploitation. Dès lors, les utilisateurs pourront identifier les apps accédant aux données sensibles.