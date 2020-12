Among Us arrive sur Fortnite... en quelque sorte

Pas le temps de s’ennuyer sur Fortnite. Après avoir invité les personnages de The Mandalorian au sein de la saison 5 du Chapitre 2, le Battle Royale d’Epic Games vient d'ajouter un tout nouveau mod intitulé L’Espion Intérieur. Ce dernier s’inspire de manière peu subtile du principe d’un autre titre moderne extrêmement populaire : Among Us. Lui-même ayant pâlement imité la référence classique des Loups-Garous de Thierceleux.

Ce mod sera limité dans le temps et introduit uniquement pour la saison des fêtes. L’objectif est simple : chaque participant est assigné à une équipe. Dans celle-ci, vous compterez des coéquipiers et deux espions (ou imposteurs). Il vous faudra identifier ces derniers avant qu’ils n’éliminent l’ensemble de l’équipe et finalisent leurs objectifs. Tout en évitant d’être détectés.

Ce qui ne s’avère nullement secret, en revanche, c’est l’immense engouement né pour Among Us pendant le reconfinement automnal. Au début du mois de décembre, le projet du studio InnerSloth est devenu le jeu vidéo le plus recherché sur Google. Et pour cause, il offre aux gamers coincés chez eux la possibilité de rester en contact avec leurs proches, tout en s’amusant sur des règles vieilles de presque 35 ans. Sans besoin d’une configuration onéreuse.

De son côté, Fortnite trône sur l’industrie vidéoludique depuis 2017. Mais pour se renouveler, Epic Games n’hésite jamais à lancer des partenariats avec d’autres franchises cultes (Marvel, DC, Star Wars…) ou surfer sur la vague d’autres jeux phénomènes, à l’instar d’Among Us.

(Image credit: Steam)

Des imitateurs épiques

Ce n'est pas la première fois qu’Epic Games est accusé de recycler les idées brillantes de ses pairs. Il y a quelques années, l’éditeur de PlayerUnknown's Battlegrounds, Bluehole, s'inquiétait des similitudes entre son œuvre et Fortnite, spécifiquement en matière de conception des skins. L'adoption par Fortnite du système ping, une fonction popularisée par Apex Legends, a également suscité des critiques de par sa proximité évidente et décomplexée avec celui développé par Respawn.

Dans l'ensemble, les principaux concurrents de Fortnite n'ont pas été impactés par les emprunts occasionnels d'Epic ; PUBG et Apex Legends restent des jeux lourds et éminents qui conservent leurs propres publics. Il reste à voir si Among Us, piloté par une petite équipe indépendante, peut résister à la tempête déclenchée par un tel mastodonte.

Pour le plus grand bonheur de sa communauté, Among Us n'est plus une exclusivité PC et mobile. Nintendo a récemment annoncé l'arrivée du titre sur Switch, marquant ainsi la première incursion du jeu sur le marché des consoles.