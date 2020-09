Un nouveau PC portable Microsoft Surface pourrait contrer le très attendu MacBook 12 pouces

Microsoft aurait l'intention de lancer une toute nouvelle version d'entrée de gamme du Surface Laptop, pour faire suite au succès de l’économique Microsoft Surface Go.

Contrairement au Surface Go hybride, Windows Central rapporte que ce nouveau Surface, dont le nom de code est "Sparti", se présentera sous la forme d'un PC léger avec un design visant fermement les Chromebook Google.

En termes de spécifications, le Surface Laptop Go – ce n’est pas encore son nom définitif – se retrouverait équipé d'un processeur Intel Core i5 de 10e génération, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Il devrait également être livré avec le système d'exploitation Windows 10 S de Microsoft.

Le rapport de Windows Central affirme, en outre, que l'ordinateur portable disposera d’un écran de 12,5 pouces, plus petit que l'écran 13,5 pouces de l'actuel ordinateur Surface d'entrée de gamme. Microsoft positionnerait ainsi ce modèle comme une alternative au MacBook 12 pouces d'Apple qui, selon la rumeur, arrivera plus tard cette année et introduira la gamme inédite des ordinateurs Apple avec système ARM.

Un tarif attractif

Le prix du Surface Laptop Go pourrait s'aligner sur celui du MacBook en question. Des sources ayant prétendument vu des prototypes du produit Microsoft affirment qu'il ressemble à un Surface typique. Ce qui signifierait que Microsoft n'a pas fait de compromis sur la qualité de fabrication pour obtenir un prix inférieur. Il se voudrait très léger, selon les mêmes sources, et son écran plus petit laisse envisager une taille globale plus compacte.

Windows Central rapporte que le Sparti coûtera entre 500 et 600 dollars (soit entre 425 et 510 euros), ce qui en ferait une alternative plus abordable au Surface Laptop 3. Le Microsoft Sparti, ou Surface Laptop Go, devrait faire ses débuts officiels en octobre, aux côtés d'une poignée d'autres produits et accessoires de la série Surface.