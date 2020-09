La série iPhone 12 pourrait compter un nouveau modèle - et un nouveau nom

La keynote de rentrée d’Apple nous a présenté un nombre incroyable de produits et services Apple intéressants (entre autres l’Apple Watch 6, l’Apple Watch SE et le nouvel iPad 10.2). Mais l’iPhone 12 n’a pas eu le droit à son quart d’heure de gloire, ni à sa présentation officielle. Aujourd’hui, la firme de Cupertino prépare le grand lancement de ce dernier en octobre. Et il pourrait bien accueillir un modèle supplémentaire.

Jusqu'à présent, toutes les fuites et rumeurs laissaient entendre que la génération iPhone 12 serait déclinée en trois variantes : l'iPhone 12 standard, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Mais un nouveau bruit de couloir suggère qu’il existerait d’ores et déjà une quatrième variante. Et que celle-ci pourrait répondre au nom évocateur d’iPhone 12 Mini.

Le leaker L0verodream affirme, sur Twitter, que l'iPhone 12 Mini viendrait s'ajouter rapidement à la série et serait équipé d'un écran de 5,4 pouces, plus grand que l'iPhone SE 2020. Bien que toujours aussi compact.

12mini1212 Pro12 Pro MaxSeptember 21, 2020

En comparaison, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro seront probablement dotés d'un écran de 6,1 pouces et le haut de gamme iPhone 12 Pro Max embarquerait un écran de 6,7 pouces. L'iPhone 12 Mini posséderait également une double caméra arrière, tandis que les trois autres éditions iPhone 12 bénéficieraient d’un triple objectif logé sur le verso des différents appareils.

Le surnom « Mini » n'est pas nouveau dans le monde d'Apple. Nous avons vu des iPad mini, des Mac mini et même des iPod mini à l'époque. L'iPhone 12 Mini sera le premier de la gamme iPhone à porter cette appellation. Si les rumeurs se confirment, l'iPhone 12 Mini devrait être plus petit que l'iPhone 11 Pro Max, qui dispose d'un écran de 5,8 pouces.

À part cela, nous ne disposons pas d’informations inédites concernant la gamme iPhone 12 en général. Comme vu au cours des jours précédents, elle serait livrée avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On dit aussi qu’elle intégrera le nouveau chipset A14 Bionic d'Apple. Il s'agit d'un processeur à six cœurs, dont Apple affirme qu'il pourrait offrir jusqu'à 40% de performances supplémentaires par rapport au A12. Le GPU à quatre cœurs, de son côté, pourrait apporter jusqu'à 30% de performances graphiques additionnelles. Nous savons enfin que la série des iPhone 12 portera un nouveau capteur LiDAR pour offrir aux prises de vue une profondeur 3D plus sophistiquée.

Via: GSMArena